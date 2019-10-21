НБА. «Клипперс» встретятся с «Ютой», «Бостон» против «Атланты» и другие матчи

В пятницу, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.
В центральной встрече дня лидер сезона «Юта» на выезде сразится с «Клипперс» Ленарда и Джорджа.
«Бостон» Тейтума и Брауна дома сыграет с «Атлантой» Трэя Янга, «Новый Орлеан» Зайона Уильямсона примет «Финикс» Букера и Пола.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 20 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 20 февраля, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 20 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 20 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 20 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 20 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 20 февраля, 05.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 20 февраля, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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