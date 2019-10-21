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Sports.ru NBA

    НБА. «Клипперс» встретятся с «Ютой», «Бостон» против «Атланты» и другие матчи

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    В пятницу, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.

    В центральной встрече дня лидер сезона «Юта» на выезде сразится с «Клипперс» Ленарда и Джорджа.

    «Бостон» Тейтума и Брауна дома сыграет с «Атлантой» Трэя Янга, «Новый Орлеан» Зайона Уильямсона примет «Финикс» Букера и Пола.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Голден Стэйт
    Дата проведения
    20 февраля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Кливленд – Денвер
    Дата проведения
    20 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Чикаго
    Дата проведения
    20 февраля, 03.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Атланта
    Дата проведения
    20 февраля, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Мемфис – Детройт
    Дата проведения
    20 февраля, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Милуоки – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    20 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Финикс
    Дата проведения
    20 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Миннесота – Торонто
    Дата проведения
    20 февраля, 05.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Юта
    Дата проведения
    20 февраля, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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