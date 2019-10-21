НБА. «Клипперс» встретятся с «Ютой», «Бостон» против «Атланты» и другие матчи

В пятницу, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.

В центральной встрече дня лидер сезона «Юта» на выезде сразится с Ленарда и Джорджа.

Тейтума и Брауна дома сыграет с «Атлантой» Трэя Янга, Зайона Уильямсона примет Букера и Пола.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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