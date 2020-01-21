НБА. «Лейкерс» сразятся с «Бруклином», «Милуоки» – с «Торонто», «Сакраменто» против «Майами»

В четверг, 18 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 3 матча.
В центральной встрече дня действующие чемпионы «Лейкерс» дома сыграют против звездного «Бруклина» с Харденом и Ирвингом в составе.
«Милуоки» Янниса Адетокумбо на своей площадке сразится с «Торонто», «Сакраменто» встретится с «Майами» Джимми Батлера.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 февраля, 03.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 19 февраля, 06.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 19 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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