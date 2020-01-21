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    НБА. «Лейкерс» сразятся с «Бруклином», «Милуоки» – с «Торонто», «Сакраменто» против «Майами»

    Теги результаты Лейкерс Майами Милуоки Бруклин Сакраменто Торонто НБА Баскетбол

    В четверг, 18 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 3 матча.

    В центральной встрече дня действующие чемпионы «Лейкерс» дома сыграют против звездного «Бруклина» с Харденом и Ирвингом в составе.

    «Милуоки» Янниса Адетокумбо на своей площадке сразится с «Торонто», «Сакраменто» встретится с «Майами» Джимми Батлера.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Милуоки – Торонто
    Дата проведения
    19 февраля, 03.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Бруклин
    Дата проведения
    19 февраля, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Майами
    Дата проведения
    19 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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