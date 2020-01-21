НБА. «Лейкерс» сразятся с «Бруклином», «Милуоки» – с «Торонто», «Сакраменто» против «Майами»

В четверг, 18 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 3 матча.

В центральной встрече дня действующие чемпионы дома сыграют против звездного с Харденом и Ирвингом в составе.

Янниса Адетокумбо на своей площадке сразится с , «Сакраменто» встретится с Джимми Батлера.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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