НБА. «Бостон» примет «Денвер», «Финикс» – «Бруклин» и другие матчи

Во вторник, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Бостон» примет на своей площадке «Денвер». «Лейкерс» сыграют в гостях с «Миннесотой». «Финикс» встретится с «Бруклином».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 февраля, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 17 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 17 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 17 февраля, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 17 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 17 февраля, 06.30, «Phoenix Suns Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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