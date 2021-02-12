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    НБА. «Бостон» примет «Денвер», «Финикс» – «Бруклин» и другие матчи

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    Во вторник, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

    «Бостон» примет на своей площадке «Денвер». «Лейкерс» сыграют в гостях с «Миннесотой». «Финикс» встретится с «Бруклином».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Денвер
    Дата проведения
    17 февраля, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Мемфис – Новый Орлеан
    Дата проведения
    17 февраля, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Портленд
    Дата проведения
    17 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Миннесота – Лейкерс
    Дата проведения
    17 февраля, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Торонто
    Дата проведения
    17 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Финикс – Бруклин
    Дата проведения
    17 февраля, 06.30, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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