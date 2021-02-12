НБА. «Бостон» примет «Денвер», «Финикс» – «Бруклин» и другие матчи

Во вторник, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

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НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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