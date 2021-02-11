НБА. «Вашингтон» встретится с «Хьюстоном», «Голден Стэйт» примет «Кливленд» и другие матчи

В понедельник, 15 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

Била и Уэстбрука встретится с Уолла. сыграет в гостях с . «Голден Стэйт» примет .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Дюрэнт впервые сыграл в гостях против «Голден Стэйт» после громкого ухода. Мы ждали этого слишком долго

Леброн пробежал половину площадки с мячом в руках и забил сверху. Разве это не пробежка?

Ламело Болл – настоящий фейерверк, но в НБА полно и других классных молодых игроков