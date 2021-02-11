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    НБА. «Вашингтон» встретится с «Хьюстоном», «Голден Стэйт» примет «Кливленд» и другие матчи

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    В понедельник, 15 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

    «Вашингтон» Била и Уэстбрука встретится с «Хьюстоном» Уолла. «Бруклин» сыграет в гостях с «Сакраменто». «Голден Стэйт» примет «Кливленд».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Хьюстон
    Дата проведения
    16 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Индиана – Чикаго
    Дата проведения
    16 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Атланта
    Дата проведения
    16 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Юта – Филадельфия
    Дата проведения
    16 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Бруклин
    Дата проведения
    16 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Майами
    Дата проведения
    16 февраля, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Кливленд
    Дата проведения
    16 февраля, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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