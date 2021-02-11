НБА. «Вашингтон» встретится с «Хьюстоном», «Голден Стэйт» примет «Кливленд» и другие матчи

В понедельник, 15 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
«Вашингтон» Била и Уэстбрука встретится с «Хьюстоном» Уолла. «Бруклин» сыграет в гостях с «Сакраменто». «Голден Стэйт» примет «Кливленд».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 16 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 16 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 16 февраля, 06.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 16 февраля, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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