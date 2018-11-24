Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Майами» проиграл «Бостону», «Клипперс» победили «Голден Стэйт» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Детройт Голден Стэйт Хьюстон Индиана Клипперс Майами Милуоки Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Сакраменто Торонто НБА Вашингтон видео Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    В среду, 6 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись одиннадцать матчей.

    Во встрече недавних финалистов Восточной конференции «Майами» уступил «Бостону» (105:107). «Клипперс» оказались сильнее «Уорриорз» (108:101).

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Вашингтон 141:136 (33:24, 49:43, 34:39, 25:30)
    Дата проведения
    7 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча
    Филадельфия
    Эмбиид (38 + 8 подборов + 5 потерь), Сет Карри (28), Харрис (19 + 7 подборов), Симмонс (17 + 12 передач), Грин (15) – старт; Милтон (19), Тайбулл (2), Макси (2), Ховард (1), Фергюсон (0).
    Вашингтон
    Бил (60 + 7 подборов), Уэстбрук (20 + 8 подборов + 12 передач + 6 потерь), Брайант (11), Хачимура (8), Авдия (1) – старт; Бертанс (17), Смит (9), Нето (5), Р. Лопес (5), Робинсон (0), Гилл (0).

    Орландо – Кливленд 105:94 (15:23, 36:22, 32:19, 22:30)
    Дата проведения
    7 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча
    Орландо
    Бэйкон (19), Вучевич (16 + 7 подборов + 6 передач), Гордон (15 + 8 подборов + 5 потерь), Фульц (3), Кларк (3) – старт; Росс (20), Энтони (8), Боун (7), Эннис (6), Берч (6 + 10 подборов), Мане (2), Бамба (0).
    Кливленд
    Секстон (21), Драммонд (19 + 15 подборов + 5 потерь), Окоро (10), Нэнс (10), Осман (4 + 7 передач) – старт; Стивенс (10), Макги (6), Макер (6), Дотсон (4), Уэйд (2), Болден (2).

    Индиана – Хьюстон 114:107 (35:30, 27:26, 28:31, 24:20)
    Дата проведения
    7 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча
    Индиана
    Брогдон (35 + 7 передач), Сабонис (22 + 12 подборов + 5 потерь), Оладипо (18 + 9 подборов), А. Холидэй (7), Тернер (2 + 8 блок-шотов) – старт; Дж. Холидэй (20), Макдермотт (6), Макконнелл (4).
    Хьюстон
    Уолл (28 + 5 потерь), Харден (15 + 12 передач), Нваба (15), Такер (10), Казинс (9 + 14 подборов + 4 блок-шота) – старт; Гордон (20), Тэйт (8), Браун (2).

    Нью-Йорк – Юта 112:100 (20:27, 24:29, 34:19, 34:25)
    Дата проведения
    7 января, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча
    Нью-Йорк
    Рэндл (30 + 16 подборов + 7 передач + 5 потерь), Пэйтон (22 + 8 передач), Буллок (12 + 7 подборов), Барретт (9), Робинсон (9 + 13 подборов) – старт; Риверс (23), Нокс (7), Куикли (0).
    Юта
    Митчелл (18), Гобер (14 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Конли (9 + 6 передач), О'Нил (8 + 9 подборов), Богданович (6) – старт; Кларксон (19), Инглс (16), Ньянг (6), Фэйворс (4 + 4 блок-шота).

    Майами – Бостон 105:107 (26:34, 19:19, 35:27, 25:27)
    Дата проведения
    7 января, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча
    Майами
    Батлер (26 + 8 подборов), Робинсон (16), Адебайо (15 + 8 подборов + 10 передач), Олиник (11), Хирро (8 + 7 подборов) – старт; Драгич (14), Игудала (9), Ачиува (6), Брэдли (0).
    Бостон
    Тейтум (27), Браун (21 + 12 подборов), Тайс (13), Смарт (9 + 6 передач), Томпсон (9 + 7 подборов) – старт; Р. Уильямс (8), Притчард (6), Г. Уильямс (5), Оджелей (5), Эдвардс (4).

    Атланта – Шарлотт 94:102 (11:27, 29:32, 27:22, 27:21)
    Дата проведения
    7 января, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча
    Атланта
    Коллинз (23 + 11 подборов), Хантер (17), Реддиш (8), Янг (7 + 7 потерь), Капела (7 + 19 подборов) – старт; Хертер (19 + 6 передач), Гудвин (9), Богданович (2), Хилл (2), Найт (0).
    Шарлотт
    Хэйворд (44 + 7 подборов), Розир (14), Грэм (11 + 7 передач), Вашингтон (9 + 10 подборов), Бийомбо (2 + 8 подборов) – старт; Болл (16 + 8 подборов), Калеб Мартин (2), Коди Мартин (2), Бриджес (2).

    Новый Орлеан – Оклахома-Сити 110:111 (34:26, 25:28, 19:34, 32:23)
    Дата проведения
    7 января, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча
    Новый Орлеан
    Уильямсон (29), Ингрэм (24 + 11 подборов), Болл (15), Бледсоу (13), Адамс (10 + 11 подборов + 10 передач) – старт; Александер-Уокер (13), Хэйс (4), Редик (2), Харт (0 + 10 подборов).
    Оклахома-Сити
    Гилджес-Александер (21 + 9 передач + 5 перехватов), Бэйзли (20 + 12 подборов), Хилл (13), Дорт (9), Хорфорд (8 + 7 подборов) – старт; Мускала (18), Диалло (9), Маледон (6), Роби (5), Уильямс (2).

    Милуоки – Детройт 130:115 (44:33, 38:23, 26:26, 22:33)
    Дата проведения
    7 января, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча
    Милуоки
    Я. Адетокумбо (25 + 8 подборов + 5 потерь), Миддлтон (23 + 7 передач), Б. Лопес (17), Холидэй (10 + 6 передач), Дивинченцо (4) – старт; Портис (16 + 10 подборов), Нвора (11), Форбс (8), Огастин (8 + 6 передач), Т. Адетокумбо (8), Адамс (0).
    Детройт
    Грант (31 + 10 подборов), Эллингтон (12), Гриффин (9), Пламли (4), Райт (3) – старт; Бей (20 + 10 подборов), Роуз (10), Михайлюк (8), Окафор (6), Стюарт (5 + 7 подборов), Ли (4), Макгрудер (3), Сирвидис (0), Думбуя (0).

    Финикс – Торонто 123:115 (22:25, 36:29, 38:33, 27:28)
    Дата проведения
    7 января, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча
    Финикс
    Букер (24 + 6 передач), Краудер (21), Бриджес (13), Пол (12 + 8 передач), Эйтон (11 + 16 подборов) – старт; К. Джонсон (16), Шарич (15), Картер (6), Пэйн (5 + 10 передач), Гэллоуэй (0).
    Торонто
    Сиакам (32 + 9 подборов), Лаури (24 + 9 подборов + 6 передач), Ануноби (20 + 8 подборов), Ванвлит (13 + 7 передач), Бэйнс (0) – старт; Пауэлл (13), Буше (9), Ватанабе (3), Лень (1), Бембри (0), Флинн (0).

    Сакраменто – Чикаго 128:124 (28:25, 34:34, 31:34, 35:31)
    Дата проведения
    7 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча
    Сакраменто
    Холмс (24 + 8 подборов), Бэгли (21 + 12 подборов), Барнс (20), Хилд (10), Фокс (3) – старт; Халибертон (17 + 7 подборов + 6 передач), Робинсон (14), Бьелица (12), Джозеф (7).
    Чикаго
    Уайт (36 + 7 передач), Лавин (32 + 7 подборов + 6 потерь), Картер (11 + 17 подборов), Уильямс (9), Портер (3) – старт; Темпл (11), Валентайн (10), Янг (8), Гэффорд (4).

    Голден Стэйт – Клипперс 101:108 (15:21, 36:31, 26:31, 24:25)
    Дата проведения
    7 января, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча
    Голден Стэйт
    Уиггинс (19), Карри (13), Уайзмен (10), Убре (8), Грин (4 + 6 передач) – старт; Паскалл (19), Ли (7), Бэйзмор (7), Луни (6), Уонамейкер (5), Малдер (3).
    Клипперс
    Джордж (21 + 12 подборов), Ленард (21 + 7 потерь), Батюм (13), Ибака (12 + 14 подборов), Беверли (7) – старт; М-с Моррис (12), Кеннард (9), Джексон (6), Зубац (4), Уильямс (3), Кабенгеле (0), Мэнн (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    НБА-2030: Леброн-владелец, трехочковых все меньше, первый контракт на $100 млн в год, 5 женщин-главных тренеров

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья