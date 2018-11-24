НБА. «Майами» проиграл «Бостону», «Клипперс» победили «Голден Стэйт» и другие результаты

В среду, 6 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись одиннадцать матчей.

Во встрече недавних финалистов Восточной конференции уступил (105:107). «Клипперс» оказались сильнее «Уорриорз» (108:101).

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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