НБА. «Майами» проиграл «Бостону», «Клипперс» победили «Голден Стэйт» и другие результаты

В среду, 6 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись одиннадцать матчей.
Во встрече недавних финалистов Восточной конференции «Майами» уступил «Бостону» (105:107). «Клипперс» оказались сильнее «Уорриорз» (108:101).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Эмбиид (38 + 8 подборов + 5 потерь), Сет Карри (28), Харрис (19 + 7 подборов), Симмонс (17 + 12 передач), Грин (15) – старт; Милтон (19), Тайбулл (2), Макси (2), Ховард (1), Фергюсон (0).
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Бэйкон (19), Вучевич (16 + 7 подборов + 6 передач), Гордон (15 + 8 подборов + 5 потерь), Фульц (3), Кларк (3) – старт; Росс (20), Энтони (8), Боун (7), Эннис (6), Берч (6 + 10 подборов), Мане (2), Бамба (0).
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Брогдон (35 + 7 передач), Сабонис (22 + 12 подборов + 5 потерь), Оладипо (18 + 9 подборов), А. Холидэй (7), Тернер (2 + 8 блок-шотов) – старт; Дж. Холидэй (20), Макдермотт (6), Макконнелл (4).
- Дата проведения
- 7 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Рэндл (30 + 16 подборов + 7 передач + 5 потерь), Пэйтон (22 + 8 передач), Буллок (12 + 7 подборов), Барретт (9), Робинсон (9 + 13 подборов) – старт; Риверс (23), Нокс (7), Куикли (0).
- Дата проведения
- 7 января, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Батлер (26 + 8 подборов), Робинсон (16), Адебайо (15 + 8 подборов + 10 передач), Олиник (11), Хирро (8 + 7 подборов) – старт; Драгич (14), Игудала (9), Ачиува (6), Брэдли (0).
- Бостон
- Тейтум (27), Браун (21 + 12 подборов), Тайс (13), Смарт (9 + 6 передач), Томпсон (9 + 7 подборов) – старт; Р. Уильямс (8), Притчард (6), Г. Уильямс (5), Оджелей (5), Эдвардс (4).
- Дата проведения
- 7 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
- Коллинз (23 + 11 подборов), Хантер (17), Реддиш (8), Янг (7 + 7 потерь), Капела (7 + 19 подборов) – старт; Хертер (19 + 6 передач), Гудвин (9), Богданович (2), Хилл (2), Найт (0).
- Шарлотт
- Хэйворд (44 + 7 подборов), Розир (14), Грэм (11 + 7 передач), Вашингтон (9 + 10 подборов), Бийомбо (2 + 8 подборов) – старт; Болл (16 + 8 подборов), Калеб Мартин (2), Коди Мартин (2), Бриджес (2).
- Дата проведения
- 7 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Уильямсон (29), Ингрэм (24 + 11 подборов), Болл (15), Бледсоу (13), Адамс (10 + 11 подборов + 10 передач) – старт; Александер-Уокер (13), Хэйс (4), Редик (2), Харт (0 + 10 подборов).
- Дата проведения
- 7 января, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (25 + 8 подборов + 5 потерь), Миддлтон (23 + 7 передач), Б. Лопес (17), Холидэй (10 + 6 передач), Дивинченцо (4) – старт; Портис (16 + 10 подборов), Нвора (11), Форбс (8), Огастин (8 + 6 передач), Т. Адетокумбо (8), Адамс (0).
- Дата проведения
- 7 января, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
- Финикс
- Букер (24 + 6 передач), Краудер (21), Бриджес (13), Пол (12 + 8 передач), Эйтон (11 + 16 подборов) – старт; К. Джонсон (16), Шарич (15), Картер (6), Пэйн (5 + 10 передач), Гэллоуэй (0).
- Дата проведения
- 7 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Холмс (24 + 8 подборов), Бэгли (21 + 12 подборов), Барнс (20), Хилд (10), Фокс (3) – старт; Халибертон (17 + 7 подборов + 6 передач), Робинсон (14), Бьелица (12), Джозеф (7).
- Дата проведения
- 7 января, 06.00, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Уиггинс (19), Карри (13), Уайзмен (10), Убре (8), Грин (4 + 6 передач) – старт; Паскалл (19), Ли (7), Бэйзмор (7), Луни (6), Уонамейкер (5), Малдер (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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