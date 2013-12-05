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    НБА. Предсезонные матчи. «Денвер» против «Портленда», «Финикс» сыграет с «Лейкерс» и другие встречи

    Теги результаты Чикаго Кливленд Денвер Лейкерс Нью-Йорк Финикс Портленд НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    В среду, 16 декабря, в НБА проходят четыре предсезонных матча. Команды готовятся к регулярному чемпионату-2020/21, который стартует 22 декабря.

    «Нью-Йорк» встречается с «Кливлендом», «Оклахома-Сити» – с «Чикаго». «Денвер» сразится с «Портлендом», «Финикс» сыграет против «Лейкерс».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Нью-Йорк – Кливленд 53:57 (перерыв)
    Дата проведения
    17 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча
    Нью-Йорк
    Рэндл (13), Барретт (10), Буллок (7), Пэйтон (4), Робинсон (4) – старт; Куикли (7), Топпин (4), Смит (2), Нокс (2), Спеллмен (0).
    Кливленд
    Драммонд (16 + 8 подборов), Окоро (5), Гарлэнд (4), Дотсон (4), Макер (3) – старт; Уиндлер (8), Уэйд (6), Болден (4), Муни (4), Рэндолф (3).

    Оклахома-Сити – Чикаго 28:40 (2 четверть)
    Дата проведения
    17 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча
    Оклахома-Сити
    Гилджес-Александер (11), Бэйзли (7), Хорфорд (5), Джексон (3), Дорт (0) – старт; Джексон (2), Роби (0), Покушевски (0), Маледон (0), Диалло (0).
    Чикаго
    Лавин (16), Уильямс (4), Маркканен (4), Уайт (2), Картер (2) – старт; Портер (6), Хатчисон (2), Гэффорд (0), Арчидиаконо (0).

    Денвер – Портленд
    Дата проведения
    17 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Лейкерс
    Дата проведения
    17 декабря, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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