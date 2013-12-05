НБА. Предсезонные матчи. «Денвер» против «Портленда», «Финикс» сыграет с «Лейкерс» и другие встречи

В среду, 16 декабря, в НБА проходят четыре предсезонных матча. Команды готовятся к регулярному чемпионату-2020/21, который стартует 22 декабря.

встречается с , – с . сразится с «Портлендом», «Финикс» сыграет против «Лейкерс».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Лейкерс» еще сильнее, «Финикс» и «Портленд» – ваши новые любимчики, «Филадельфия» верит в остатки «процесса». Кто доминировал в межсезонье?

洛 Баскетбол на выживание. НБА предстоит сезон в эпоху пандемии

Подвели модные итоги года перед наступающим сезоном НБА. Лучшие баскетбольные кроссовки 2020!