НБА. Предсезонные матчи. «Денвер» против «Портленда», «Финикс» сыграет с «Лейкерс» и другие встречи

В среду, 16 декабря, в НБА проходят четыре предсезонных матча. Команды готовятся к регулярному чемпионату-2020/21, который стартует 22 декабря.
«Нью-Йорк» встречается с «Кливлендом», «Оклахома-Сити» – с «Чикаго». «Денвер» сразится с «Портлендом», «Финикс» сыграет против «Лейкерс».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 17 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Рэндл (13), Барретт (10), Буллок (7), Пэйтон (4), Робинсон (4) – старт; Куикли (7), Топпин (4), Смит (2), Нокс (2), Спеллмен (0).
- Дата проведения
- 17 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Гилджес-Александер (11), Бэйзли (7), Хорфорд (5), Джексон (3), Дорт (0) – старт; Джексон (2), Роби (0), Покушевски (0), Маледон (0), Диалло (0).
- Дата проведения
- 17 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 17 декабря, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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