НБА. Предсезонные матчи. «Индиана» против «Филадельфии», «Финикс» сыграет с «Лейкерс» и другие встречи

В пятницу, 18 декабря, в НБА пройдут восемь предсезонных матчей. Команды готовятся к регулярному чемпионату-2020/21, который стартует 22 декабря.
«Торонто» встретится с «Майами», «Бостон» примет «Бруклин», «Финикс» на своем паркете сыграет с «Лейкерс».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 19 декабря, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Сабонис (18 + 10 подборов), Оладипо (15), Брогдон (10), А. Холидэй (7), Дж. Холидэй (0) – старт; Стэнли (4), Макдермотт (2), Мартин (2), Битадзе (1), Макконнелл (0).
- Дата проведения
- 19 декабря, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 19 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 19 декабря, 04.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 19 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 19 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 19 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 19 декабря, 06.30, «Talking Stick Resort Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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