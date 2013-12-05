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    НБА. Предсезонные матчи. «Индиана» против «Филадельфии», «Финикс» сыграет с «Лейкерс» и другие встречи

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    В пятницу, 18 декабря, в НБА пройдут восемь предсезонных матчей. Команды готовятся к регулярному чемпионату-2020/21, который стартует 22 декабря.

    «Торонто» встретится с «Майами», «Бостон» примет «Бруклин», «Финикс» на своем паркете сыграет с «Лейкерс».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Индиана – Филадельфия 59:51 (перерыв)
    Дата проведения
    19 декабря, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча
    Индиана
    Сабонис (18 + 10 подборов), Оладипо (15), Брогдон (10), А. Холидэй (7), Дж. Холидэй (0) – старт; Стэнли (4), Макдермотт (2), Мартин (2), Битадзе (1), Макконнелл (0).
    Филадельфия
    Ховард (10), Симмонс (9), Грин (9), Харрис (2), Сет Карри (0) – старт; Скотт (6), Коркмаз (6), Макси (4), Милтон (3), Брэдли (2), Тайбулл (0).

    Торонто – Майами 0:0 (1 четверть)
    Дата проведения
    19 декабря, 03.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Кливленд
    Дата проведения
    19 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Бостон – Бруклин
    Дата проведения
    19 декабря, 04.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Милуоки
    Дата проведения
    19 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Чикаго
    Дата проведения
    19 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Денвер – Портленд
    Дата проведения
    19 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Лейкерс
    Дата проведения
    19 декабря, 06.30, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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