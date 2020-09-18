НБА. Плей-офф. Трехочковый под сирену от Энтони Дэвиса принес «Лейкерс» победу во 2-м матче с «Денвером»

В воскресенье в НБА состоялся один матч плей-офф-2020.
Во второй игре финала Западной конференции «Лейкерс» вырвали победу у «Денвера» за счет дальнего попадания Дэвиса под сирену (2-0).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Финал Западной конференции
Второй матч
- Дата проведения
- 21 сентября, 02.30, «AdventHealth Arena»
- Лейкерс
- Дэвис (31 + 9 подборов), Джеймс (26 + 11 подборов + 6 потерь), Колдуэлл-Поуп (11), Грин (11), Макги (3) – старт; Карузо (9), Кузма (8), Ховард (3), Рондо (3 + 9 передач + 5 потерь), М-ф Моррис (0).
«Лейкерс» ведут в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Тренер «Денвера» шутил, что начинал бы все серии с 1-3. Он на шаг ближе к этому: «Лейкерс» легко забрали первый матч
«Денвер» стал первой командой, которая выиграла две серии, уступая 1-3. Как они это делают?