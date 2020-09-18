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    НБА. Плей-офф. Трехочковый под сирену от Энтони Дэвиса принес «Лейкерс» победу во 2-м матче с «Денвером»

    Теги результаты Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В воскресенье в НБА состоялся один матч плей-офф-2020.

    Во второй игре финала Западной конференции «Лейкерс» вырвали победу у «Денвера» за счет дальнего попадания Дэвиса под сирену (2-0).

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Финал Западной конференции

    Второй матч

    Лейкерс – Денвер 105:103 (29:21, 31:29, 22:28, 23:25)
    Дата проведения
    21 сентября, 02.30, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча
    Лейкерс
    Дэвис (31 + 9 подборов), Джеймс (26 + 11 подборов + 6 потерь), Колдуэлл-Поуп (11), Грин (11), Макги (3) – старт; Карузо (9), Кузма (8), Ховард (3), Рондо (3 + 9 передач + 5 потерь), М-ф Моррис (0).
    Денвер
    Йокич (30 + 9 передач), Мюррэй (25 + 5 потерь), Грант (7), Миллсэп (6 + 8 подборов), Харрис (3) – старт; Портер (15), Моррис (9), Дозьер (3), Крэйг (3), Пламли (2).

    «Лейкерс» ведут в серии – 2-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Тренер «Денвера» шутил, что начинал бы все серии с 1-3. Он на шаг ближе к этому: «Лейкерс» легко забрали первый матч

    «Денвер» стал первой командой, которая выиграла две серии, уступая 1-3. Как они это делают?

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