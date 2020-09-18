НБА. Плей-офф. Трехочковый под сирену от Энтони Дэвиса принес «Лейкерс» победу во 2-м матче с «Денвером»

В воскресенье в НБА состоялся один матч плей-офф-2020.

Во второй игре финала Западной конференции «Лейкерс» вырвали победу у «Денвера» за счет дальнего попадания Дэвиса под сирену (2-0).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

Финал Западной конференции

Второй матч

«Лейкерс» ведут в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Тренер «Денвера» шутил, что начинал бы все серии с 1-3. Он на шаг ближе к этому: «Лейкерс» легко забрали первый матч

«Денвер» стал первой командой, которая выиграла две серии, уступая 1-3. Как они это делают?