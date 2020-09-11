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    НБА. Финал Западной конференции. «Лейкерс» – «Денвер»

    Теги результаты Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Во вторник в НБА состоится третий матч финальной серии Западной конференции между «Лейкерс» и «Денвером» (2-0).

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Финал Западной конференции

    Третий матч

    Денвер – Лейкерс
    Дата проведения
    23 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    «Лейкерс» ведут в серии – 2-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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