НБА. Финал Западной конференции. «Лейкерс» – «Денвер»

Во вторник в НБА состоится третий матч финальной серии Западной конференции между «Лейкерс» и «Денвером» (2-0).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Финал Западной конференции
Третий матч
- Дата проведения
- 23 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
«Лейкерс» ведут в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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