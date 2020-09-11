НБА. Финал Западной конференции. «Лейкерс» – «Денвер»

Во вторник в НБА состоится третий матч финальной серии Западной конференции между «Лейкерс» и (2-0).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

Финал Западной конференции

Третий матч

«Лейкерс» ведут в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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