  • Босс «Кадиллака»: «В 2021 году Херта сел за симулятора «Заубера» и за час побил времена их основных гонщиков»
Босс «Кадиллака»: «В 2021 году Херта сел за симулятора «Заубера» и за час побил времена их основных гонщиков»

В «Кадиллаке» возлагают на Херту большие надежды.

Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс уверен, что Колтону Херте хватит скорости для успешных выступлений в «Формуле-1».

Таурисс рассказал о том, как в 2021 году, когда «Андретти» и «Кадиллак» изучали возможность покупки команды «Заубер» (в итоге пакет акций был выкуплен «Ауди»), Херта, выступавший в «Индикаре», приехал на базу команды в Швейцарии и за час побил времена, установленные основными гонщиками команды. Тогда за «Заубер» выступали Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

«Это было еще пару лет назад, когда мы с Майклом Андретти изучали возможность приобретения команды «Заубер». В итоге сделку мы так и не заключили, все развалилось в последний момент. Но именно в тот момент Колтон Херта продемонстрировал многообещающие результаты в контексте «Формулы-1».

Колтон прилетел в Швейцарию, сел за симулятор, и за час побил времена гонщиков «Заубера», которые в тот момент выступали за команду. То есть с точки зрения работы на таких тестах он проделал отличную работу и даже привлек к себе внимание «Ред Булл».

Нам повезло поработать с Колтоном в «Индикаре» в команде «Андретти», а теперь он хочет попробовать реализовать свою мечту и попасть в «Формулу-1». Хотя он понимает, что подобный переход – это большой риск.

Он уходит из «Индикара», но не отправляется сразу в «Формулу-1» – там у него будет роль тест-пилота и он будет участвовать в работе над развитием болида на симуляторе, – а в «Формулу-2».

Колтону нужно изучить трассы, научиться работать с шинами «Пирелли». Шины – это вообще очень важная часть, по своим характеристикам они очень сильно отличаются от тех шин, которые используются в «Индикаре», – рассказал Таурисс.

Босс «Кадиллака» подтвердил переход Херты в «Ф-2»

Колтон Херта: «Это мой последний шанс попасть в «Ф-1», и я готов бороться за свою мечту»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
