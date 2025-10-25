Ландо Норрис: «Макларен» уже немного отстает, а соперники обычно подтягиваются в субботу»

Норрис сообщил о смешанных чувствах после практики.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис оценил ощущения в болиде после того, как провел вторую тренировку перед Гран-при Мехико.

«Ситуация неплохая, безусловно. На самом деле меня удивило, что я очень быстро разогнался. Первый круг вышел довольно хорошим, а на втором получилось серьезно прибавить. Так что я быстро нашел предел, но этот предел немного нас сдерживает.

День не назвать плохим, но обычно мы очень быстры в пятницу, а затем все подтягиваются в субботу. Сейчас мы уже немного отстаем – определенно есть над чем поработать.

Баланс «гуляет», как и в последние недели на одном быстром круге. В данный момент есть проблемы, и нужно потрудиться. Мы пытаемся сделать все возможное – посмотрим, что получится», – отметил британец.

Ландо также высказался о том, что в первой практике его заменял Пато О’Уорд, который испытывал технические проблемы:

«Смотреть особо не на что. Разумеется, ты изучаешь данные и все такое, но важно в целом получить представление о сцеплении, ощущениях в машине и тому подобных вещах. Нельзя многое почерпнуть, глядя в экран».

Гран-при Мехико-2025. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис – 4-й, Пиастри – 12-й