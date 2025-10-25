Макс Ферстаппен: «С нулевым темпом «Ред Булл» гонку не выиграть»

Ферстаппен недоволен болидом, несмотря на лидерство в Мексике.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги второй практики перед Гран-при Мехико – нидерландец показал лучшее время.

«Если говорить о коротких отрезках, на «софте» получилось проехать хороший круг. В остальном все довольно плохо.

Темп на коротких отрезках на «медиуме» оказался не очень хорошим. А большой проблемой стали длинные серии – похоже, мы испытываем настоящие проблемы. И, конечно, это вызывает серьезное беспокойство перед гонкой.

Не сказал бы, что баланс не наладили – просто не было сцепления, а это беспокоит еще сильнее. Как только ты начинаешь длительную серию кругов, шины перегреваются, и темп пропадает. Думаю, с этим тяжело справиться. Но посмотрим.

Так гонку не выиграть. Можно показывать скорость на одном круге, но если темп нулевой, будет очень тяжело. Я предпочитаю быть быстрым в гонках и не таким быстрым на одном круге», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Мехико-2025. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис – 4-й, Пиастри – 12-й