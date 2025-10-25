  • Спортс
  • Лоран Мекьес о борьбе со стартовой меткой Норриса: «Глупые игры «Ред Булл» и «Макларена»
1

Лоран Мекьес о борьбе со стартовой меткой Норриса: «Глупые игры «Ред Булл» и «Макларена»

Мекьес назвал глупыми попытки его команды сорвать указатели Норриса.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес подтвердил, что австрийский коллектив прекратит охоту за стартовыми метками пилота «Макларена» Ландо Норриса – кусками клейкой ленты на барьерах, которые помогают британцу занять стартовый слот.

По словам менеджера, решение «никак не связано» со штрафом, наложенным ФИА на Гран-при США – тогда команду наказали за присутствие постороннего на решетке после начала прогревочного круга.

«Пожалуй, справедливо сказать, что обе команды вели глупые игры в последнее время. С одной стороны, наверное, можно сказать, что подобные вещи, известные или менее известные – часть истории «Ф-1».

Но надо признать и то, что ситуация вышла из-под контроля. Мы предпримем меры, чтобы в следующий раз все не зашло слишком далеко», – сообщил менеджер на Гран-при Мехико.

У Мекьеса уточнили, означает ли это отказ от новых попыток устранить клейкую ленту «Макларена»:

«Уверен, мы удержим ситуацию под контролем».

Ради титула в «Ф-1» «Ред Булл» пакостит «Макларену»: охотится за клейкой лентой для Норриса

«Ред Булл» прекратит попытки срывать стартовую метку Норриса после переговоров с руководителем «Макларена» (The Race)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Athletic
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакларен
logoЛандо Норрис
Гран-при США
logoЛоран Мекьес
logoРед Булл
