0

Джордж Расселл: «Норрис очень быстр на длинной дистанции, но квалификация крайне важна, борьба плотная»

Расселл отметил скорость «Макларена» в Мексике и высказался о своих заездах.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями после шестого результата во второй тренировке перед Гран-при Мехико и высоко оценил гоночный темп Ландо Норриса из «Макларена».

«Борьба плотная. И, разумеется, трасса короткая, около минуты – 1.17, 1.18. Разрывы в любом случае небольшие.

Считаю, мы нормально смотрелись на одном круге. Ландо выглядел очень быстрым на длинной дистанции, но, как все мы знаем, квалификация крайне важна. Посмотрим, что получится – восемь болидов располагаются очень плотно», – сообщил Джордж.

Британец ожидает проблемы с трафиком в квалификации:

«Вроде бы это второй самый короткий трек сезона? Третий, да. Тем более тут есть последний сектор с очень медленными поворотами, узкий и извилистый. Поэтому будет трафик в первом и втором сегментах, но условия одинаковы для всех.

Слишком большой запас оставлять нельзя, потому что разрывы очень маленькие, и, конечно, в первом сегменте аутсайдеры часто используют по два или три комплекта новых шин. Если хочешь оставить два комплекта на третий сегмент, нельзя разбрасываться покрышками – это непростая ситуация».

Расселл в маске посетил трибуны во время практики Гран-при Мехико

Гран-при Мехико-2025. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис – 4-й, Пиастри – 12-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
