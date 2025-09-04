Босс «Кадиллака» подтвердил переход Херты в «Ф-2»

Американский гонщик Колтон Херта будет выступать в «Формуле-2» в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что вице-чемпион «Индикара » 2024 года покинет американский чемпионат и станет тест-пилотом «Кадиллака», новой команды «Формулы-1».

Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Тоурисс подтвердил слухи о том, что Колтон также будет гоняться в «Ф-2» и попытается заработать недостающие баллы для получения суперлицензии, необходимой для выступлений в «Ф-1».

«Он перейдет в «Ф-2». Ему придется привыкать к трассам, учиться работать с шинами. Покрышки играют большую роль, и ситуация в этом смысле сильно отличается, если сравнивать с «Индикаром».

Я максимально горжусь Колтоном, который готов пойти на такой риск ради своей мечты», – заявил Тоурисс.

