Босс «Кадиллака» подтвердил переход Херты в «Ф-2»
Американский гонщик Колтон Херта будет выступать в «Формуле-2» в следующем сезоне.
Ранее стало известно, что вице-чемпион «Индикара» 2024 года покинет американский чемпионат и станет тест-пилотом «Кадиллака», новой команды «Формулы-1».
Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Тоурисс подтвердил слухи о том, что Колтон также будет гоняться в «Ф-2» и попытается заработать недостающие баллы для получения суперлицензии, необходимой для выступлений в «Ф-1».
«Он перейдет в «Ф-2». Ему придется привыкать к трассам, учиться работать с шинами. Покрышки играют большую роль, и ситуация в этом смысле сильно отличается, если сравнивать с «Индикаром».
Я максимально горжусь Колтоном, который готов пойти на такой риск ради своей мечты», – заявил Тоурисс.
