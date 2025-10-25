Льюис Хэмилтон: «Нужно оптимизировать баланс. Не хотел бы выступать в гонке на болиде, который бы работал так, как в пятницу»

Хэмилтон надеется оптимизировать болид в Мехико.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Мехико, отметив, что ему с командой нужно работать над улучшением баланса машины.

«Я удивлен тому, что мы оказались сравнительно близко к лидерам по темпу, учитывая то, что ощущения от управления болидом были далеко не лучшими.

Из-за высоты расположения трассы над уровнем моря каждый раз, приезжая сюда, болид вы настраиваете на очень высокий уровень прижимной силы. Однако ощущается все так, будто прижима у машины даже меньше, чем в Монце. Из-за этого ты начинаешь скользить по трассе, пытаешься найти сцепление с дорожным полотном, но не находишь его.

Машина сильно склонна к скольжениям. Баланс не самый надежный. Так что впереди нас ждет много работы – нужно постараться найти более оптимизированный баланс болида.

Я точно не хотел бы выступать в гонке на болиде, который работал бы так, как в пятницу. Да, темп на длинной дистанции катастрофой не назовешь, но нам нужно добиться большей эффективности работы шин. Я знаю, что наша машина способна стать быстрее», – рассказал Хэмилтон.

