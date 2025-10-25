  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон: «Нужно оптимизировать баланс. Не хотел бы выступать в гонке на болиде, который бы работал так, как в пятницу»
1

Льюис Хэмилтон: «Нужно оптимизировать баланс. Не хотел бы выступать в гонке на болиде, который бы работал так, как в пятницу»

Хэмилтон надеется оптимизировать болид в Мехико.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Мехико, отметив, что ему с командой нужно работать над улучшением баланса машины.

«Я удивлен тому, что мы оказались сравнительно близко к лидерам по темпу, учитывая то, что ощущения от управления болидом были далеко не лучшими.

Из-за высоты расположения трассы над уровнем моря каждый раз, приезжая сюда, болид вы настраиваете на очень высокий уровень прижимной силы. Однако ощущается все так, будто прижима у машины даже меньше, чем в Монце. Из-за этого ты начинаешь скользить по трассе, пытаешься найти сцепление с дорожным полотном, но не находишь его.

Машина сильно склонна к скольжениям. Баланс не самый надежный. Так что впереди нас ждет много работы – нужно постараться найти более оптимизированный баланс болида.

Я точно не хотел бы выступать в гонке на болиде, который работал бы так, как в пятницу. Да, темп на длинной дистанции катастрофой не назовешь, но нам нужно добиться большей эффективности работы шин. Я знаю, что наша машина способна стать быстрее», – рассказал Хэмилтон.

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoФеррари
logoГран-при Мексики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Нико Хюлькенберг: «Считаю, в квалификации «Заубер» может бороться за попадание в топ-10»
2 минуты назад
Фернандо Алонсо: «Во 2-й практике ощущения от управления болидом улучшились»
4 минуты назад
Лиам Лоусон: «Пока не добился оптимального темпа»
14 минут назад
Пато О’Уорд отправился в медицинский центр после 1-й практики перед Гран-при Мехико. У пилота пищевое отравление
21 минуту назад
Жак Вильнев: «Палоу – превосходный кандидат в «Ред Булл» на будущее»
32 минуты назад
Гельмут Марко: «Ред Булл» быстр на одном круге, но явно уступает «Макларену» на длинных отрезках»
48 минут назад
Юки Цунода: «Мне нужно постараться набирать очки в каждой гонке»
54 минуты назад
Лоран Мекьес о борьбе со стартовой меткой Норриса: «Глупые игры «Ред Булл» и «Макларена»
сегодня, 08:52
Андреа Кими Антонелли: «Очень важно следить за эволюцией состояния трассы»
сегодня, 08:38
Джордж Расселл: «Норрис очень быстр на длинной дистанции, но квалификация крайне важна, борьба плотная»
сегодня, 08:33
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15