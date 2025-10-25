Андреа Кими Антонелли: «Очень важно следить за эволюцией состояния трассы»

Антонелли оценил выступления в пятницу в Мехико.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Мехико, поделившись мнением о текущем состоянии болида.

«День прошел хорошо. Я комфортно чувствовал себя за рулем болида с самого начала. И, честно говоря, вторая практика прошла немного хуже первой, потому что на старте сессии у меня возникли некоторые проблемы.

Из-за этого нам пришлось немного скорректировать рабочую программу, потому что во второй практике мы попробовали изменить настройки болида, но проблем стало больше. В особенности при проезде по поребрикам. Так что впереди много работы.

Также будет очень важно следить за эволюцией состояния трассы, потому что в первой практике уровень сцепления с трассой был довольно низким, а во второй практике ситуация не особо улучшилась. Так что надо будет постараться найти оптимальный компромисс в настройках и прибавить, потому что в квалификации борьба будет очень плотной», – рассказал Антонелли.

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?