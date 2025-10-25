  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Кими Антонелли: «Очень важно следить за эволюцией состояния трассы»
0

Андреа Кими Антонелли: «Очень важно следить за эволюцией состояния трассы»

Антонелли оценил выступления в пятницу в Мехико.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Мехико, поделившись мнением о текущем состоянии болида.

«День прошел хорошо. Я комфортно чувствовал себя за рулем болида с самого начала. И, честно говоря, вторая практика прошла немного хуже первой, потому что на старте сессии у меня возникли некоторые проблемы.

Из-за этого нам пришлось немного скорректировать рабочую программу, потому что во второй практике мы попробовали изменить настройки болида, но проблем стало больше. В особенности при проезде по поребрикам. Так что впереди много работы.

Также будет очень важно следить за эволюцией состояния трассы, потому что в первой практике уровень сцепления с трассой был довольно низким, а во второй практике ситуация не особо улучшилась. Так что надо будет постараться найти оптимальный компромисс в настройках и прибавить, потому что в квалификации борьба будет очень плотной», – рассказал Антонелли.

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
logoМерседес
logoГран-при Мексики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Нико Хюлькенберг: «Считаю, в квалификации «Заубер» может бороться за попадание в топ-10»
3 минуты назад
Фернандо Алонсо: «Во 2-й практике ощущения от управления болидом улучшились»
5 минут назад
Лиам Лоусон: «Пока не добился оптимального темпа»
15 минут назад
Пато О’Уорд отправился в медицинский центр после 1-й практики перед Гран-при Мехико. У пилота пищевое отравление
22 минуты назад
Жак Вильнев: «Палоу – превосходный кандидат в «Ред Булл» на будущее»
33 минуты назад
Гельмут Марко: «Ред Булл» быстр на одном круге, но явно уступает «Макларену» на длинных отрезках»
49 минут назад
Юки Цунода: «Мне нужно постараться набирать очки в каждой гонке»
55 минут назад
Лоран Мекьес о борьбе со стартовой меткой Норриса: «Глупые игры «Ред Булл» и «Макларена»
сегодня, 08:52
Джордж Расселл: «Норрис очень быстр на длинной дистанции, но квалификация крайне важна, борьба плотная»
сегодня, 08:33
Льюис Хэмилтон: «Нужно оптимизировать баланс. Не хотел бы выступать в гонке на болиде, который бы работал так, как в пятницу»
сегодня, 08:21
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15