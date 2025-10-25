MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Морбиделли – 3-й
Баньяя вернулся на поул MotoGP после двух этапов без очков.
Пилот «Дукати» Франческо Баньяя оказался быстрее соперников из «Грезини» и «ВР46» Алекса Маркеса и Франко Морбиделли в квалификации к Гран-при Малайзии.
Гран-при Малайзии
Сепанг Интернэшнл, Сепанг
25 октября 2025 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.57,001
2. Алекс Маркес («Грезини») +0,016
3. Франко Морбиделли («ВР46») +0,158
4. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,194
5. Педро Акоста («КТМ») +0,362
6. Фермин Альдегер («Грезини») +0,438
7. Хоан Мир («Хонда») +0,439
8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,521
9. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,530
10. Алекс Ринс («Ямаха») +0,944
11. Джек Миллер («Прамак») +0,948
12. Пол Эспаргаро («Тек 3») +1,173
