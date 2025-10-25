MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Морбиделли – 3-й

Баньяя вернулся на поул MotoGP после двух этапов без очков.

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя оказался быстрее соперников из «Грезини» и «ВР46» Алекса Маркеса и Франко Морбиделли в квалификации к Гран-при Малайзии. MotoGP Гран-при Малайзии Сепанг Интернэшнл, Сепанг 25 октября 2025 года Квалификация 2-й сегмент 1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.57,001 2. Алекс Маркес («Грезини») +0,016 3. Франко Морбиделли («ВР46») +0,158 4. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,194 5. Педро Акоста («КТМ») +0,362 6. Фермин Альдегер («Грезини») +0,438 7. Хоан Мир («Хонда») +0,439 8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,521 9. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,530 10. Алекс Ринс («Ямаха») +0,944 11. Джек Миллер («Прамак») +0,948 12. Пол Эспаргаро («Тек 3») +1,173 MotoGP. Марк Маркес пропустит остаток сезона из-за травмы