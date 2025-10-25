  • Спортс
  • MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Морбиделли – 3-й
0

MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Морбиделли – 3-й

Баньяя вернулся на поул MotoGP после двух этапов без очков.

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя оказался быстрее соперников из «Грезини» и «ВР46» Алекса Маркеса и Франко Морбиделли в квалификации к Гран-при Малайзии.

MotoGP

Гран-при Малайзии

Сепанг Интернэшнл, Сепанг

25 октября 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.57,001

2. Алекс Маркес («Грезини») +0,016

3. Франко Морбиделли («ВР46») +0,158

4. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,194

5. Педро Акоста («КТМ») +0,362

6. Фермин Альдегер («Грезини») +0,438

7. Хоан Мир («Хонда») +0,439

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,521

9. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,530

10. Алекс Ринс («Ямаха») +0,944

11. Джек Миллер («Прамак») +0,948

12. Пол Эспаргаро («Тек 3») +1,173

MotoGP. Марк Маркес пропустит остаток сезона из-за травмы

