Шарль Леклер: «По гоночному темпу «Феррари», возможно, смотрелась даже лучше «Ред Булл». Но «Макларен» в другой лиге»

Леклер оценил перспективы на Гран-при Мехико.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Мехико, поделившись мнением о текущем положении команды относительно конкурентов.

«Пятница в целом прошла неплохо. Хотя мы по-прежнему отстаем от «Ред Булл », особенно это касается квалификационного темпа, и от «Макларена» в темпе на длинной дистанции. Но в этом нет ничего удивительного – мы ждали, что эти две команды будут тут сильнейшими.

Тем не менее, мы проехали несколько очень хороших кругов. Я комфортно чувствовал себя за рулем болида. И нам нужно продолжать работу в том же направлении – и, я надеюсь, мы немного прибавим в скорости.

Если говорить о темпе на длинной дистанции, то в сравнении с «Ред Булл» мы, возможно, смотрелись даже чуть лучше. Но вот «Макларен» в данной области был в другой лиге. Мне даже сложно предположить, откуда взялась такая разница. Может быть, у них на борту было чуть меньше топлива, но я не уверен.

На данный момент кажется маловероятным, что мы сможем побороться с «Маклареном» в гонке, но мы все равно постараемся – и оптимизируем настройки болида, чтобы попробовать приблизиться к ним», – рассказал Леклер.

