Колтон Херта: «Это мой последний шанс попасть в «Ф-1», и я готов бороться за свою мечту»

Гонщик «Индикара » Колтон Херта рассказал, что побудило его покинуть серию в конце сезона и попробовать пробиться в «Ф-1».

Херта со следующего года будет тест-пилотом команды «Кадиллак», а параллельно будет выступать в «Формуле-2». Считается, что в «Кадиллаке » хотят сделать американца основным пилотом в 2027 году.

«Думаю, это мой лучший шанс попасть в «Формулу-1». Или даже не шанс, а «спасательный круг». При всем при этом без слов понятно, что такой переход – это большой риск.

Мне было чрезвычайно тяжело принять это решение, ведь я хорошо понимаю, что оставляю позади. Я оставляю замечательных людей, очень конкурентный чемпионат, где в твой день ты всегда можешь победить. В то время как в отношении «Формулы-1» такого сказать зачастую нельзя – для успеха тебе нужна достаточно быстрая машина.

И да, проще всего было бы остаться в «Индикаре». Так было бы легче, моя жизнь бы не изменилась. Поэтому данный переход – это большой риск. Но «Формула-1 » – это моя мечта, и я подумал, что это мой последний шанс. И я понял, что хочу это сделать, хочу попробовать воспользоваться этим шансом. Я готов бороться за свою мечту.

Пугает ли меня отсутствие каких-либо гарантий [попадания в «Формулу-1»]? Нет. Будучи гонщиком, ты постоянно идешь на риск. Так что да, для меня это просто еще одна ситуация, в которой я готов сделать ставку на себя. Потому что я верю в себя – и верю, что достаточно быстр для «Формулы-1».

При этом никто не говорит, что это будет просто. Меня ждет очень много работы, прежде всего над пониманием разницы гонок в «Индикаре» и в «Формуле-1». Но я уверен, что справлюсь.

Опять же, если бы я не думал, что справлюсь с этим – притом, что это и правда большой риск, – то я бы просто остался в «Индикаре». Но я верю в себя, и в то что я достаточно быстр», – рассказал Херта.

