Оскар Пиастри о 12-м времени в практике: «Посредственный круг, не удивлен. В целом ощущения нормальные»

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги пятницы перед Гран-при Мехико. Лидер сезона показал 12-й результат во второй практике.

«Она прошла нормально. Круг на «софте» с низкой топливной загрузкой получился довольно посредственным, так что время не удивило.

Мы попробовали много разных вещей – изучим, что сработало, что нет. Но в целом ощущения нормальные. Посмотрим, что получится настроить [к квалификации]. Попытаемся сделать болид чуть более стабильным, это главное.

Какие-то вещи мы поняли в Остине. Разумеется, тот уик-энд в целом получился достаточно хаотичным. Мы обнаружили много мелочей, но вместе они дают результат. Считаю, мы здорово разобрались с тем, что случилось на прошлой неделе.

Так мне кажется. Борьба будет плотной, как всегда, но, на мой взгляд, у нас хорошая машина», – произнес австралиец.

