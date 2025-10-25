Оскар Пиастри о 12-м времени в практике: «Посредственный круг, не удивлен. В целом ощущения нормальные»
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги пятницы перед Гран-при Мехико. Лидер сезона показал 12-й результат во второй практике.
«Она прошла нормально. Круг на «софте» с низкой топливной загрузкой получился довольно посредственным, так что время не удивило.
Мы попробовали много разных вещей – изучим, что сработало, что нет. Но в целом ощущения нормальные. Посмотрим, что получится настроить [к квалификации]. Попытаемся сделать болид чуть более стабильным, это главное.
Какие-то вещи мы поняли в Остине. Разумеется, тот уик-энд в целом получился достаточно хаотичным. Мы обнаружили много мелочей, но вместе они дают результат. Считаю, мы здорово разобрались с тем, что случилось на прошлой неделе.
Так мне кажется. Борьба будет плотной, как всегда, но, на мой взгляд, у нас хорошая машина», – произнес австралиец.
Гран-при Мехико-2025. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис – 4-й, Пиастри – 12-й