  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри о 12-м времени в практике: «Посредственный круг, не удивлен. В целом ощущения нормальные»
0

Оскар Пиастри о 12-м времени в практике: «Посредственный круг, не удивлен. В целом ощущения нормальные»

Пиастри заявил, что плохое время в тренировке не стало сюрпризом.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги пятницы перед Гран-при Мехико. Лидер сезона показал 12-й результат во второй практике.

«Она прошла нормально. Круг на «софте» с низкой топливной загрузкой получился довольно посредственным, так что время не удивило.

Мы попробовали много разных вещей – изучим, что сработало, что нет. Но в целом ощущения нормальные. Посмотрим, что получится настроить [к квалификации]. Попытаемся сделать болид чуть более стабильным, это главное.

Какие-то вещи мы поняли в Остине. Разумеется, тот уик-энд в целом получился достаточно хаотичным. Мы обнаружили много мелочей, но вместе они дают результат. Считаю, мы здорово разобрались с тем, что случилось на прошлой неделе.

Так мне кажется. Борьба будет плотной, как всегда, но, на мой взгляд, у нас хорошая машина», – произнес австралиец.

Гран-при Мехико-2025. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис – 4-й, Пиастри – 12-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoМакларен
logoГран-при Мексики
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Шарль Леклер: «По гоночному темпу «Феррари», возможно, смотрелась даже лучше «Ред Булл». Но «Макларен» в другой лиге»
10 минут назад
Ландо Норрис: «Макларен» уже немного отстает, а соперники обычно подтягиваются в субботу»
30 минут назад
MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл спринт, Алекс Маркес финишировал 2-м и стал вице-чемпионом, Альдегер – 3-й
43 минуты назад
Макс Ферстаппен: «С нулевым темпом «Ред Булл» гонку не выиграть»
сегодня, 07:14
MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Морбиделли – 3-й
сегодня, 06:52
Гран-при Мехико-2025. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис – 4-й, Пиастри – 12-й
вчера, 23:01
Арвид Линдблад о готовности к «Ф-1»: «Я быстро учусь и привык к тому, что меня бросают в омут и смотрят, смогу ли я выплыть»
вчера, 22:19
Линдблад и О’Уорд, заменявшие Ферстаппена и Норриса, едва не столкнулись в практике. «Ред Булл» и Арвида предупредили
вчера, 22:03
Ландо Норрис о борьбе за титул: «Давления стало больше, но я спокоен как никогда»
вчера, 21:50
Андреа Стелла об отказе доработки нынешней машины: «Это бы серьезно скомпрометировало работу над проектом болида 2026 года»
вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15