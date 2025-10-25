MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл спринт, Алекс Маркес финишировал 2-м и стал вице-чемпионом, Альдегер – 3-й
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя начал мини-заезд с поул-позиции, сохранил лидерство и одержал уверенную победу.
Второе место занял пилот «Грезини» Алекс Маркес, который досрочно стал вице-чемпионом – испанец уступил лишь своему брату Марку Маркесу, пропускающему остаток сезона из-за травмы.
Третьим финишировал напарник Алекса Фермин Альдегер, который стал новичком года.
Гран-при Малайзии
Сепанг Интернэшнл, Сепанг
25 октября 2025 года
Спринт
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 10 кругов
2. Алекс Маркес («Грезини») +2,259
3. Фермин Альдегер («Грезини») +3,138
4. Педро Акоста («КТМ») +5,155
5. Франко Морбиделли («ВР46») +6,541
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,468
7. Марко Беццекки («Априлия») +10,232
8. Жоан Зарко («ЛЧР») +12,627
9. Энеа Бастианини («Тек 3») +14,924
10. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +14,515
11. Пол Эспаргаро («Тек 3») +14,924
12. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +15,394
13. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +15,461
14. Джек Миллер («Прамак») +17,601
15. Алекс Ринс («Ямаха») +17,721
16. Брэд Биндер («КТМ») +18,248
17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +22,398
18. Лоренцо Савадори («Априлия») +22,478
19. Аугусто Фернандес («Прамак») +25,412
20. Микеле Пирро («Дукати») +26,074
Сошли:
Лука Марини («Хонда»)
Мигел Оливейра («Прамак»)
Хоан Мир («Хонда»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 545 очков
2. Алекс Маркес – 388
3. Франческо Баньяя – 286
4. Марко Беццекки – 285
5. Педро Акоста – 239
