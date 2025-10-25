MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл спринт, Алекс Маркес финишировал 2-м и стал вице-чемпионом, Альдегер – 3-й

Баньяя обыграл Маркеса-младшего и Альдегера в спринте в Малайзии.

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя начал мини-заезд с поул-позиции, сохранил лидерство и одержал уверенную победу. Второе место занял пилот «Грезини» Алекс Маркес, который досрочно стал вице-чемпионом – испанец уступил лишь своему брату Марку Маркесу, пропускающему остаток сезона из-за травмы. Третьим финишировал напарник Алекса Фермин Альдегер, который стал новичком года. MotoGP Гран-при Малайзии Сепанг Интернэшнл, Сепанг 25 октября 2025 года Спринт 1. Франческо Баньяя («Дукати») – 10 кругов 2. Алекс Маркес («Грезини») +2,259 3. Фермин Альдегер («Грезини») +3,138 4. Педро Акоста («КТМ») +5,155 5. Франко Морбиделли («ВР46») +6,541 6. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,468 7. Марко Беццекки («Априлия») +10,232 8. Жоан Зарко («ЛЧР») +12,627 9. Энеа Бастианини («Тек 3») +14,924 10. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +14,515 11. Пол Эспаргаро («Тек 3») +14,924 12. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +15,394 13. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +15,461 14. Джек Миллер («Прамак») +17,601 15. Алекс Ринс («Ямаха») +17,721 16. Брэд Биндер («КТМ») +18,248 17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +22,398 18. Лоренцо Савадори («Априлия») +22,478 19. Аугусто Фернандес («Прамак») +25,412 20. Микеле Пирро («Дукати») +26,074 Сошли: Лука Марини («Хонда») Мигел Оливейра («Прамак») Хоан Мир («Хонда») Положение в чемпионате Топ-5 1. Марк Маркес – 545 очков 2. Алекс Маркес – 388 3. Франческо Баньяя – 286 4. Марко Беццекки – 285 5. Педро Акоста – 239 MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Морбиделли – 3-й MotoGP. Марк Маркес пропустит остаток сезона из-за травмы