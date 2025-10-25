  • Спортс
  • MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл спринт, Алекс Маркес финишировал 2-м и стал вице-чемпионом, Альдегер – 3-й
2

MotoGP. Гран-при Малайзии. Баньяя выиграл спринт, Алекс Маркес финишировал 2-м и стал вице-чемпионом, Альдегер – 3-й

Баньяя обыграл Маркеса-младшего и Альдегера в спринте в Малайзии.

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя начал мини-заезд с поул-позиции, сохранил лидерство и одержал уверенную победу.

Второе место занял пилот «Грезини» Алекс Маркес, который досрочно стал вице-чемпионом – испанец уступил лишь своему брату Марку Маркесу, пропускающему остаток сезона из-за травмы.

Третьим финишировал напарник Алекса Фермин Альдегер, который стал новичком года.

MotoGP

Гран-при Малайзии

Сепанг Интернэшнл, Сепанг

25 октября 2025 года

Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 10 кругов

2. Алекс Маркес («Грезини») +2,259

3. Фермин Альдегер («Грезини») +3,138

4. Педро Акоста («КТМ») +5,155

5. Франко Морбиделли («ВР46») +6,541

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,468

7. Марко Беццекки («Априлия») +10,232

8. Жоан Зарко («ЛЧР») +12,627

9. Энеа Бастианини («Тек 3») +14,924

10. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +14,515

11. Пол Эспаргаро («Тек 3») +14,924

12. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +15,394

13. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +15,461

14. Джек Миллер («Прамак») +17,601

15. Алекс Ринс («Ямаха») +17,721

16. Брэд Биндер («КТМ») +18,248

17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +22,398

18. Лоренцо Савадори («Априлия») +22,478

19. Аугусто Фернандес («Прамак») +25,412

20. Микеле Пирро («Дукати») +26,074

Сошли:

Лука Марини («Хонда»)

Мигел Оливейра («Прамак»)

Хоан Мир («Хонда»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 545 очков

2. Алекс Маркес – 388

3. Франческо Баньяя – 286

4. Марко Беццекки – 285

5. Педро Акоста – 239

Опубликовал: Михаил Ширяев
