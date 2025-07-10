Ральф Шумахер: «Из-за личных качеств Хорнера хорошие специалисты не приходили в «Ред Булл», многие покинули команду»

Шумахер назвал обоснованным разрыв «Ред Булл» с Хорнером.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил, что «Ред Булл» прекратил двигаться вперед из-за личных качеств экс-руководителя Кристиана Хорнера .

«Нужно признать, что у Кристиана Хорнера был невероятно успешный период в «Ред Булл», 20 лет, и он выиграл множество титулов.

Так что я очень уважаю его за достижения, но, разумеется, в последние годы была большая проблема в личном плане. Эта проблема стала обременительной, многие люди покинули команду, а Кристиан Хорнер попросту не мог перестроить коллектив или нанять новых специалистов. Время [для разрыва] пришло.

В конечном счете все свелось к тому, что команда больше не могла привлечь или сохранить хороших людей. Они просто не приходили из-за его личных качеств. Думаю, поэтому «Ред Булл» решился.

Просто из-за отсутствия успехов. Он все перестроил, сделал другого человека первым номером и принял тот факт, что Эдриан Ньюи покинет команду, потому что считал, что справится лучше с новым сочетанием, и не преуспел.

В конце концов, «Ред Булл» начал откатываться назад. Макс Ферстаппен собирается уходить. Конечно, Макс Ферстаппен смог взять поул-позицию [к Гран-при Великобритании ] благодаря своим гоночным качествам, однако болид тяжелый, очень чувствительный, и под дождем Макс никуда не ехал.

«Ред Булл» это понял и решил, что найдет новый путь. Между прочим, нашлась отличная замена.

Нельзя забывать, что «Ред Булл» всегда был молодой, привлекательной командой, в каком-то смысле революционной поначалу – с вечеринками, все было устроено иначе. С Кристианом Хорнером это частично потерялось, у него совершенно другой стиль управления», – отметил Шумахер.

Сенсация в «Ф-1»: «Ред Булл» уволил бессменного шефа. Что?!

«Ред Булл» годами формировал легенду о великом Ферстаппене. И теперь она разваливает команду