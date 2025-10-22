  • Спортс
  • Владимир Башмаков: «Пиастри помог «Макларену» развалить Гран-при США аварией в спринте – были слишком консервативные настройки»
Владимир Башмаков: «Пиастри помог «Макларену» развалить Гран-при США аварией в спринте – были слишком консервативные настройки»

Башмаков высказался о роли Пиастри в неудаче «Макларена» в Остине.

Комментатор Владимир Башмаков поделился мнением о том, как авария в спринте на Гран-при США между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом повлияла на весь уик-энд «Макларена».

«Макларен» очень сильно болтает на кочках, на третьем секторе он себя чувствует не очень хорошо – видно, как Норрис буквально на честном слове залетает в эти повороты.

Вдобавок ко всему этому я бы отметил, что машину не удалось снова, как и в Баку, настроить идеально, но все еще хуже становится на квалификацию и на Гран-при. Потому что данных собрали меньше, и машину настроили еще более консервативно, чем «Ред Булл».

В принципе, [«Макларен»] ее поднял, но при этом MCL39 нельзя настраивать мягко, потому что разваливается аэродинамическая карта, рабочее окно. Из-за того, что машина по своей натуре жесткая и должна быть жесткая по настройкам, возникают проблемы на кочковатых трассах и там, где большие поребрики. В начале сезона это нивелировалось преимуществом, которого больше нет. И здесь они перемудрили, слишком консервативно настроились, не собрав данные в субботнем спринте.

Если называть вещи своими именами, хотя это понравится не всем, но откровенно в субботней аварии в спринте виноват Пиастри, который просто, можно сказать, помог «Макларену» дальше развалить данный Гран-при», – поделился мнением журналист.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Владимира Башмакова
