ФИА готова разрешить гибкие антикрылья в 2026 году (It.motorsport)

Гибкие антикрылья могут появиться в «Ф-1» уже в ближайшее время.

ФИА открыта к отмене запрета на гибкие антикрылья в «Формуле-1», передает итальянская версия Motorsport.com со ссылкой на источники в паддоке.

Официальное предложение пока не готово, однако тему несколько раз понимали во время уик-энда Гран-при США . Для того, чтобы решение было принято, его должны поддержать команды.

Гибкость деталей в «Ф-1» контролируют статическими тестами на отклонение под нагрузкой. Испытания были ужесточены по ходу сезона-2024.

В следующем году могут исчезнуть любые ограничения на изгиб антикрыльев. Единственный аспект, который беспокоит ФИА – безопасность: регулятор заинтересован в том, чтобы элементы гнулись, но не ломались. Существует предложение ввести дополнительные испытания на прочность антикрыльев.

