9 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико

Почти все команды «Формулы-1» предоставят кокпиты юниорам, резервным или тест-пилотам в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Мехико.

Каждый из коллективов обязан провести по четыре практики с новичками за сезон (по два на болид).

В Мексике основных пилотов заменят в девяти командах – всех, кроме «Заубера».

Юниоры, резервные или тест-пилоты в первой тренировке перед Гран-при Мехико

«Макларен»: Пато О’Уорд вместо Ландо Норриса

«Мерседес»: Фредерик Вести вместо Джорджа Расселла

«Феррари»: Антонио Фуоко вместо Льюиса Хэмилтона

«Ред Булл»: Арвид Линдблад вместо Макса Ферстаппена

«Уильямс»: Люк Браунинг вместо Карлоса Сайнса

«Астон Мартин»: Джек Кроуфорд вместо Ланса Стролла

«Хаас»: Ре Хиракава вместо Оливера Бермэна

«Рейсинг Буллз»: Аюму Иваса вместо Лиама Лоусона

«Альпин»: Пауль Арон вместо Пьера Гасли

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩

Аварии Цуноды в сезоне-2025 обошлись в 3,2 миллиона долларов. Среди команд из-за инцидентов больше всего потерял «Макларен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
