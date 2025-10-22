9 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико
Почти все команды «Формулы-1» предоставят кокпиты юниорам, резервным или тест-пилотам в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Мехико.
Каждый из коллективов обязан провести по четыре практики с новичками за сезон (по два на болид).
В Мексике основных пилотов заменят в девяти командах – всех, кроме «Заубера».
Юниоры, резервные или тест-пилоты в первой тренировке перед Гран-при Мехико
«Макларен»: Пато О’Уорд вместо Ландо Норриса
«Мерседес»: Фредерик Вести вместо Джорджа Расселла
«Феррари»: Антонио Фуоко вместо Льюиса Хэмилтона
«Ред Булл»: Арвид Линдблад вместо Макса Ферстаппена
«Уильямс»: Люк Браунинг вместо Карлоса Сайнса
«Астон Мартин»: Джек Кроуфорд вместо Ланса Стролла
«Хаас»: Ре Хиракава вместо Оливера Бермэна
«Рейсинг Буллз»: Аюму Иваса вместо Лиама Лоусона
«Альпин»: Пауль Арон вместо Пьера Гасли
