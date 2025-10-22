Дэвид Крофт показал картинку с Ферстаппеном-тираннозавром: «Норрис и Пиастри пытаются спастись на джипе, и, похоже, у «Макларена» не получается ускориться»

Крофт проиллюстрировал мемом битву Ферстаппена, Пиастри и Норриса за титул.

Комментаторы Sky Sports вспомнили фильмы, рассуждая о погоне пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за напарниками по «Макларену» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом .

«Тебе нравится аналогия с тираннозавром, мне – «Челюсти». Как бы то ни было, он настигает», – произнес экс-гонщик «Формулы-1» Карун Чандок , обращаясь к Дэвиду Крофту.

«Мне прислали вот это – если вы не знаете, что за аналогия с тираннозавром, дамы и господа. Вот о чем речь.

Ландо и Оскар пытаются спастись на джипе от тираннозавра в «Мире Юрского периода». Он настигает, и «Макларену» нужно найти способ ускориться – похоже, не получается», – отреагировал Крофт, показав картинку, которую сгенерировал один из болельщиков.

Фото: ютуб-канал Sky Sports F1 ; @Parko1878