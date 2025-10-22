Фернандо Алонсо: «Если все решится в последней гонке, Ферстаппен станет главным претендентом на титул»

Алонсо поддержал Ферстаппена в борьбе за пятое чемпионство.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо рассказал, что делает его друга Макса Ферстаппена из «Ред Булл» настолько талантливым гонщиком.

«Ну, он четырехкратный чемпион мира, прежде всего. Это не просто так. Он один из лучших пилотов в истории «Формулы-1».

На мой взгляд, ему удается извлекать максимум из болида. Если у Макса доминирующая машина, он побеждает в чемпионате и бьет рекорды. Когда болид не такой хороший или не быстрейший, он все равно выдает хорошие круги в квалификациях, сильные гонки, сражается.

Он выступает на очень хорошем, очень высоком уровне. И, да, в этом году, очевидно, он сражается с более быстрой машиной, «Маклареном ». Но если все решится в последней гонке и все будет плотно, пожалуй, он станет главным претендентом.

Как я уже говорил, у двух «Макларенов» достаточное преимущество в плане болида, чтобы разыграть все между собой. Но это Макс, и такое возможно, как мы видели в 2021 году, когда машина была чуть хуже, чем «Мерседес ». Но он все равно выиграл титул в Абу-Даби», – заявил двукратный чемпион мира.

