Владимир Башмаков: «Макларен» недооценил «Ред Булл»: больше нет преимущества по работе с шинами, широкого окна и сбалансированной машины»

Башмаков сообщил, что «Ред Булл» обогнал «Макларен» по скорости.

Комментатор Владимир Башмаков оценил развитие «Макларена» в сравнении с соперниками из «Ред Булл».

«В команде несколько прочитались, недооценили, что «Ред Булл» еще может прибавить, и не увидели в Ферстаппене реального соперника.

Одна из главных точек преимущества у «Макларена» была в работе с шинами. А «Ред Булл» в этом направлении сделал несколько шагов вперед – и все. Преимущества по работе с шинами, похоже, у «Макларена» больше нет, как и преимущества более широкого окна и сбалансированной машины. Те обновления, которые привозил «Ред Булл», нивелировали преимущество «Макларена».

Сейчас потенциально, и Стелла в этом прав, RB21 – сильнейшая машина», – отметил эксперт.

