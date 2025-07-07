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Пиастри стал одним из лидеров «Ф-1» по штрафным баллам – больше лишь у Ферстаппена и Бермэна

Пиастри в погоне за Ферстаппеном и Бермэном по штрафам.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри пополнил свою копилку штрафных баллов.

За резкое торможение за машиной безопасности австралиец получил десятисекундное наказание и два штрафных очка.

Теперь на счету лидера чемпионата шесть штрафных баллов – столько же у пилота «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона, больше только у Макса Ферстаппена из «Ред Булл» (девять) и пилота «Хааса» Оливера Бермэна (восемь).

Первые баллы спишутся лишь через несколько месяцев: 27 октября у Ферстаппена, 2 ноября у Бермэна и Пиастри, 1 декабря – у Лоусона.

Ланс Стролл («Астон Мартин») и Юки Цунода («Ред Булл») заработали по пять штрафных очков за последний год, Франко Колапинто («Альпин») и Ландо Норрис («Макларен») – по три, Карлос Сайнс, Алекс Албон (оба – «Уильямс»), Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и Нико Хюлькенберг («Заубер») – по два, Джордж Расселл («Мерседес») – одно, остальные спортсмены – ни одного.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
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