Джейми Хинчклифф: «Ферстаппену нечего терять. Он может позволить себе смелые стратегии и действия»

Хинчклифф оценил положение Ферстаппена в гонке за титул.

Бывший гонщик «Индикара» и эксперт F1TV Джейми Хинчклифф считает, что шансы Макса Ферстаппена на титул не так уж велики, но на стороне действующего чемпиона опыт прошлых побед.

«В положении Макса ему нечего терять. Ему нужно продолжать побеждать, чтобы хотя сохранить шансы побороться за титул. У него есть одна единственная цель. И ему нечего защищать. Он может позволить себе смелые стратегии и действия. В его положении нужно рисковать на трассе – что Макс и так делает.

Он чувствует себя свободно и четко видит цель, потому что ему не о чем беспокоиться. Он не должен был выигрывать этот чемпионат. Никто от него этого и не ожидал. Так что он будет просто стараться выиграть как можно больше гонок.

В то же время на другой стороне находятся два гонщика, которые впервые участвуют в борьбе за титул чемпиона «Формулы-1». И вот тут можно сказать, что они ощущают давление совершенно другого уровня.

Сравните Макса образца 2021 года с 2022-м или 2024-м, когда борьба за титул была плотнее. В сезоне-2021 у Ферстаппена были ошибки, мы видели то, что ему приходится бороться с давлением в первом сражении за титул», – рассказал Хинчклифф.

