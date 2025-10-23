Джонатан Уитли: «Сказал, что Ферстаппен не участвует в борьбе за титул, но у Макса есть «вредная» привычка переписывать правила»

Уитли считает Ферстаппена претендентом на титул.

Руководитель «Заубера » Джонатан Уитли поделился мнением о шансах Макса Ферстаппена на победу в чемпионате. Уитли много лет проработал в «Ред Булл » на должности спортивного директора.

«Любой гонщик, пока у него остаются математические шансы на успех, всегда будет верить в то, что способен достичь цели.

В обычной ситуации я бы сказал, что Ферстаппен не участвует в борьбе за титул, но у Макса есть «вредная» привычка переписывать правила. Он делает это всю свою карьеру», – рассказал Уитли.

