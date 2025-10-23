Юки Цунода: «Рад, что сумел помочь команде, заработав очки на этапе в Остине»

Цунода готов помогать «Ред Булл» в борьбе за титул.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода рассказал о том, что будет выкладываться на пределе своих возможностей, чтобы помочь команде достичь своих целей – одержать победу в чемпионате с Максом Ферстаппеном , а также занять итоговое второе место в Кубке конструкторов.

«Результаты последних гонок определенно радуют. Во второй половине сезона команда выкладывается на максимуме в стремлении достичь хороших результатов – наибольшее внимание сосредоточено на помощи Максу Ферстаппену в борьбе за победу в чемпионате.

Также мы не сдаемся в борьбе за второе место в Кубке конструкторов, и я рад, что сумел помочь команде, заработав очки на этапе в Остине. И еще мы знаем, что с этой машиной способны бороться за самые высокие места», – рассказал Цунода.

