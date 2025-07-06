Оскар Пиастри: «Ферстаппену впервые удалось избежать столкновения со мной»

Пиастри сказал, что Ферстаппен впервые в него не врезался.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри прокомментировал десятисекундный штраф за резкое торможение за машиной безопасности.

Стюарды отметили, что гонщику «Ред Булл » Максу Ферстаппену пришлось уклоняться от столкновения с лидером «Формулы-1».

«Не думаю, что ему пришлось избегать столкновения со мной. Считаю, ему впервые это удалось.

Я бы сказал, в Канаде ему пришлось уклоняться гораздо сильнее, чем сегодня. Так что я немного озадачен, и это мягко сказано», – сообщил Оскар.

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