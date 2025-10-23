Габриэл Бортолето: «Ферстаппен делает невероятные вещи. Большую часть сезона болид «Ред Булл» не входил в двойку, а то и в тройку лучших»

Бортолето поддержал Ферстаппена в борьбе за титул.

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето рассказал, что восхищен тем, как Максу Ферстаппену удалось вернуться в борьбу за победу в чемпионате, несмотря на доминирование «Макларена » в первой половине сезона.

«В этом нет никакого секрета – я считаю, что Макс Ферстаппен делает невероятные вещи. Скажем так, на мой взгляд, это одно из лучших возвращений в борьбу за титул за всю историю «Формулы-1». Посмотрим, чего сможет добиться Макс.

В последнее время Макс много побеждает. «Макларен» тоже силен – но не так, как в начале сезона, когда они делали дубли чуть ли не на каждом Гран-при . И да, случиться может всякое. Но Макс и правда выступает просто великолепно.

На протяжении большей части сезона болид «Ред Булл» не входил в двойку, а то и в тройку лучших в «Ф-1». Но Макс все равно сохранил шансы на титул. Ну а теперь «Ред Булл» удалось найти несколько отличных решений в работе с болидом и Макс стал демонстрировать великолепные выступления», – рассказал Бортолето.

