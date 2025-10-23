Изак Аджар о своем будущем: «Сейчас паниковать хочется намного меньше»

Аджар доволен гарантией места в «Ф-1» в 2026 году.

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар признал, что знание о сохранении места в «Формуле-1» на следующий сезон позволяет ему чувствовать себя спокойнее.

При этом считается, что в следующем году Аджар пойдет на повышение и станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл ».

«Скажем так, 12 месяцев назад я был не вполне уверен в своем будущем, это правда. Да, у меня были предположения, однако в этом сезоне мои позиции стали намного лучше.

Я знаю, что в следующем году продолжу выступать в «Формуле-1». В то время как в прошлом году в этот момент времени я этого еще не знал. Так что да, сейчас паниковать хочется намного меньше», – рассказал Аджар.

