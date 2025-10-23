Шарль Леклер верит в титул с «Феррари»: «Я настроен оптимистично, потому что знаю эту команду и этих людей»

Леклер верит в титул в составе «Феррари».

Пилот «Феррари » Шарль Леклер рассказал, что не теряет надежду стать чемпионом «Формулы-1» в составе Скудерии, и верит в итальянскую команду.

«Да, потому что я знаю этих людей, потому что команда прикладывает большие усилия для того, чтобы улучшить рабочие процессы. В команду также приходят новые сотрудники, с другим складом ума, привносят в работу новое, и все это позволяет мне с оптимизмом смотреть в будущее.

Понятно и то, что следующий сезон станет важным поворотным моментом, и там будет видно. Но я настроен оптимистично, потому что знаю эту команду, этих людей, и что в работе мы движемся в правильном направлении.

И хотя в последнее время некоторые из соперников подготовили обновления текущих болидов, создавая ощущения того, что мы в сравнении с ним потеряли в скорости, на деле в этом нет ничего неожиданного, потому что мы свою машину не обновляли. Это был сознательный выбор, который, как я надеюсь, окупится в начале следующего сезона», – рассказал Леклер.

