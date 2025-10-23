Гюнтер Штайнер: «Могу предположить, что в «Феррари» у Хорнера возникли бы трудности, как и у любого другого»

Штайнер сомневается в переходе Хорнера в «Феррари».

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер считает маловероятным переход Кристиана Хорнера в «Феррари » в ближайшем будущем.

«У меня нет никакой информации от внутренних источников, но я могу предположить, что в «Феррари» у Кристиана Хорнера возникли бы трудности, как и у любого другого.

Да, понятно, что там трудно работать, но в контексте Хорнера и Скудерии можно сказать, что в «Феррари», как мы знаем, зачастую ждут чудес. Однако на решение проблем «Феррари» требуется больше времени, чем обычно, а в «Феррари» этого времени никому не дают.

И я думаю, что в «Феррари», в частности президент Джон Элканн, это поняли. В результате чего они продлили контракт с Фредом Вассером – потому что Фреду нужно чуть больше времени, чтобы все исправить. Ну или хотя бы дать ему следующий сезон при новых правилах.

И если болид «Феррари» окажется хорош, то тогда, я думаю, все будет нормально. Если же болид окажется не очень быстр, то тогда я не знаю, что случится. Но я не думаю, что Хорнер может в данный момент перейти в «Феррари», или что «Феррари» может прямо сейчас пойти за Хорнером», – рассказал Штайнер.

Хорнер нашел инвесторов на 2 млрд долларов и может купить одну из команд «Ф-1» (The Times)