Нико Хюлькенберг: «Мне интересно, что случилось бы, если бы Хюлькенберга посадили за руль одной из ведущих машин «Ф-1». Например, в «Ред Булл»

Хилл предложил «Ред Булл» подписать Хюлькенберга.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл выразил сожаление, что Нико Хюлькенберг так и не получил шанса показать себя в чемпионате за рулем машины, способной бороться за чемпионский титул.

По словам Хилла, на месте боссов «Ред Булл» он бы прямо сейчас дал шанс Хюлькенбергу и сделал его напарником Макса Ферстаппена на следующий сезон.

«Хюлькенберг по-прежнему демонстрирует отличные выступления. И мне интересно, что случилось бы, если бы Нико посадили за руль одной из ведущих машин «Ф-1»?

Например, в «Ред Булл». То есть, а почему нет? Я хочу сказать, будь я руководителем «Ред Булл », я бы предложил дать Нико шанс. Почему нет. К тому же, как мне кажется, они отлично ладят с Максом Ферстаппеном», – рассказал Хилл.

Ферстаппен – триумфатор года даже без титула «Ф-1». Вместо ненависти публики – овации