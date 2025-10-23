Нико Хюлькенберг: «Мне интересно, что случилось бы, если бы Хюлькенберга посадили за руль одной из ведущих машин «Ф-1». Например, в «Ред Булл»
Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл выразил сожаление, что Нико Хюлькенберг так и не получил шанса показать себя в чемпионате за рулем машины, способной бороться за чемпионский титул.
По словам Хилла, на месте боссов «Ред Булл» он бы прямо сейчас дал шанс Хюлькенбергу и сделал его напарником Макса Ферстаппена на следующий сезон.
«Хюлькенберг по-прежнему демонстрирует отличные выступления. И мне интересно, что случилось бы, если бы Нико посадили за руль одной из ведущих машин «Ф-1»?
Например, в «Ред Булл». То есть, а почему нет? Я хочу сказать, будь я руководителем «Ред Булл», я бы предложил дать Нико шанс. Почему нет. К тому же, как мне кажется, они отлично ладят с Максом Ферстаппеном», – рассказал Хилл.
Ферстаппен – триумфатор года даже без титула «Ф-1». Вместо ненависти публики – овации