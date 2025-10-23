Алекс Албон: «По ощущениям трасса в Мехико хорошо подходит болиду «Уильямса»

Албон надеется на хорошее выступление в Мехико.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Мехико, отметив, что по своей конфигурации трасса должна хорошо подойти их болиду.

«По ощущениям эта трасса хорошо подходит болиду «Уильямса» – здесь больше поворотов конфигурации торможение-разгон, что как раз нравится нашей машине.

Так что да, трасса для нас хорошая. Но что тут действительно важно – так это то, как ты пройдешь первый поворот. Так что по ходу уик-энда будет много тренировок старта – просто из-за важности позиции на старте гонки», – рассказал Албон.

