Алекс Албон: «По ощущениям трасса в Мехико хорошо подходит болиду «Уильямса»
Албон надеется на хорошее выступление в Мехико.
Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Мехико, отметив, что по своей конфигурации трасса должна хорошо подойти их болиду.
«По ощущениям эта трасса хорошо подходит болиду «Уильямса» – здесь больше поворотов конфигурации торможение-разгон, что как раз нравится нашей машине.
Так что да, трасса для нас хорошая. Но что тут действительно важно – так это то, как ты пройдешь первый поворот. Так что по ходу уик-энда будет много тренировок старта – просто из-за важности позиции на старте гонки», – рассказал Албон.
Ферстаппен – триумфатор года даже без титула «Ф-1». Вместо ненависти публики – овации
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
