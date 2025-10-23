  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо о Ферстаппене: «Ты вынужден ждать чего-то неожиданного – потому что преследуешь лидера чемпионата на лучшей машине»
2

Фернандо Алонсо о Ферстаппене: «Ты вынужден ждать чего-то неожиданного – потому что преследуешь лидера чемпионата на лучшей машине»

Алонсо оценил шансы Ферстаппена на титул.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сомневается в том, что в борьбе за победу в чемпионате на стороне Макса Ферстаппена находится психологическое преимущество.

Алонсо считает, что возможности болида все равно важнее уверенности пилота, а лучшая машина по-прежнему находится в руках пилотов «Макларена».

«Не думаю, что на лидера чемпионата оказывается более сильное давление, чем на других [участников борьбы за титул]. Если гонщик в данный момент не лидирует в чемпионате – это происходит потому, что у него нет лучшей машины.

Ты вынужден ждать чего-то неожиданного, какого-то небольшого чуда – потому что преследуешь лидера чемпионата на лучшей машине. Так что да, в оставшихся гонках надежда на титул [у Ферстаппена] сохраняется, но тебе все равно нужна будет помощь конкурентов», – рассказал Алонсо.

Ферстаппен – триумфатор года даже без титула «Ф-1». Вместо ненависти публики – овации

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Нико Хюлькенберг: «Мне интересно, что случилось бы, если бы Хюлькенберга посадили за руль одной из ведущих машин «Ф-1». Например, в «Ред Булл»
11 минут назад
Гюнтер Штайнер: «Могу предположить, что в «Феррари» у Хорнера возникли бы трудности, как и у любого другого»
сегодня, 15:06
Шарль Леклер верит в титул с «Феррари»: «Я настроен оптимистично, потому что знаю эту команду и этих людей»
сегодня, 14:17
Джонатан Уитли: «Сказал, что Ферстаппен не участвует в борьбе за титул, но у Макса есть «вредная» привычка переписывать правила»
сегодня, 13:05
Джейми Хинчклифф: «Ферстаппену нечего терять. Он может позволить себе смелые стратегии и действия»
сегодня, 12:26
Лоран Мекьес: «В 2026-м году «Ред Булл» сможет применить многие вещи, о которых мы узнаем в этом сезоне»
сегодня, 11:28
MotoGP. Марк Маркес пропустит остаток сезона из-за травмы
сегодня, 10:48
В «Альпин» передумали менять Колапинто на Дуэна в последних гонках сезона-2026 (The Race)
сегодня, 10:09
Гюнтер Штайнер: «Пилот хочет получать поддержку со стороны команды, чтобы выиграть чемпионат. Пиастри этой поддержки не чувствует»
сегодня, 09:31
Макс Ферстаппен: «Чтобы побороться за титул, нужно продолжать идеально проводить гоночные уик-энды»
сегодня, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15