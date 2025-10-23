Фернандо Алонсо о Ферстаппене: «Ты вынужден ждать чего-то неожиданного – потому что преследуешь лидера чемпионата на лучшей машине»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сомневается в том, что в борьбе за победу в чемпионате на стороне Макса Ферстаппена находится психологическое преимущество.
Алонсо считает, что возможности болида все равно важнее уверенности пилота, а лучшая машина по-прежнему находится в руках пилотов «Макларена».
«Не думаю, что на лидера чемпионата оказывается более сильное давление, чем на других [участников борьбы за титул]. Если гонщик в данный момент не лидирует в чемпионате – это происходит потому, что у него нет лучшей машины.
Ты вынужден ждать чего-то неожиданного, какого-то небольшого чуда – потому что преследуешь лидера чемпионата на лучшей машине. Так что да, в оставшихся гонках надежда на титул [у Ферстаппена] сохраняется, но тебе все равно нужна будет помощь конкурентов», – рассказал Алонсо.
