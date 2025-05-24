Эдриан Ньюи о шансах «Астон Мартин» заполучить Ферстаппена: «Для начала нужно построить быструю машину»

Ньюи оценил шансы на переход Ферстаппена.

Управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи поделился мнением о шансах команды в будущем заполучить Макса Ферстаппена .

По мнению Ньюи, в данный момент рассуждать об этом бессмысленно, поскольку для начала «Астон Мартин » нужно построить достаточно быстрый болид, который будет способен бороться за победу в чемпионате:

«Макс, несомненно, является феноменально талантливым гонщиком, и настоящим спортсменом, и частично это означает то, что он любит сводить все к простому уравнению, если хотите. В данном случае – это выбор в пользу команды, в которой, как он считает, он сможет оказаться за рулем самой быстрой машины.

Таким образом, чтобы стать хотя бы немного привлекательным вариантом для Макса, то для начала нам нужно построить быструю машину. Прямо сейчас нет смысла о чем-то мечтать».

Также Ньюи высказался о своих впечатлениях от работы с Фернандо Алонсо и Лансом Строллом :

«Фернандо – классный гонщик. И много лет он был нашим соперником (во времена работы Ньюи в «Ред Булл »). Как я уже много раз рассказывал, за карьеру мне довелось поработать со многими пилотами, но было два пилота, с которыми мне всегда очень хотелось поработать – это Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо. Мне не довелось поработать с ними обоими, но теперь я могу поработать хотя бы с одним.

Что касается Ланса, то многие совершенно несправедливо считают его плохим гонщиком. Вспомните, с какими пилотами он выступал в одной команде – это Серхио Перес и Нико Хюлькенберг, Себастьян Феттель, а теперь и Фернандо Алонсо. И он всегда был хорош. Любой гонщик, который выступает в «Ф-1», уже не может быть плохим, но Ланс, как мне кажется, как гонщик гораздо лучше, чем о нем думают люди».

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