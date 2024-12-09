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Кристиан Хорнер о том, что Ферстаппен назвал «тупыми идиотами» стюардов: «Мы услышим всякое от футболистов, если прицепить к ним микрофон»

Хорнер призвал не осуждать Ферстаппена за оскорбление судей.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал то, что Макс Ферстаппен болезненно воспринял штраф на Гран-при Абу-Даби за столкновение с соперником из «Макларена» Оскаром Пиастри.

Нидерландец назвал стюардов «тупыми идиотами» по радио.

«Уверен, что в любом виде спорта игроки всегда будут испытывать разочарование в пылу момента и могут что-то сказать, когда получают такое наказание. Если прицепить микрофон к футболистам, уверен, мы тоже услышим всякое», – заявил босс.

У Хорнера спросили, как его нынешние заявления соотносятся с фразой, сказанной в 2016 году, когда штрафом возмущался пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

«В любом виде спорта нельзя оскорблять судей. Буду удивлен, если его не предупредят», – заявил тогда британец, добавив, что в «Ред Булл» Феттель так себя не вел.

«Что ж, знаете, обстоятельства меняются, а пилоты нет, и порой я действительно считаю, что это очень несправедливо.

Мы слышим все эти тирады и ярость от гонщиков и время от времени от руководителей команд, и это немного нечестно. Одно из преимуществ этого спорта – доступ, который ты получаешь. В футболе или регби не бывает камер или микрофонов в раздевалке или внутрикомандных разговоров, когда тебе тычут в лицо микрофоном до выхода на решетку или после того, как гонщики выбираются из кокпитов.

Это уникальная ситуация, и не каждое радиосообщение обязательно транслировать», – ответил Хорнер.

Гельмут Марко: «Пиастри мог оставить больше места Ферстаппену. Стюарды «тупые идиоты»? Это не очень дипломатично»

Оскар Пиастри об аварии с Ферстаппеном: «Чемпионский маневр»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoКристиан Хорнер
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