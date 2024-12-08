Гельмут Марко: «Пиастри мог оставить больше места Ферстаппену. Стюарды «тупые идиоты»? Это не очень дипломатично»

Марко не согласился со штрафом Ферстаппена и высказался о ругани Макса.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко считает столкновение между Максом Ферстаппеном и пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри на старте Гран-при Абу -Даби гоночным инцидентом.

Четырехкратному чемпиону «Формулы-1» выписали десять секунд и два штрафных балла.

«На мой взгляд, Пиастри мог оставить чуть больше места в первом повороте. Я посчитал, что по меньшей мере применим принцип «дайте им гоняться».

Десять секунд – суровый штраф, но мы в любом случае не могли сравняться с болидами «Макларена» по темпу, они были очевидно быстрее. На «харде» мы примерно показывали уровень «Феррари». Не такое завершение сезона мы представляли», – заявил Марко в эфире немецкого Sky Sport.

Австриец также прокомментировал слова Ферстаппена, который назвал стюардов «тупыми идиотами» по радио:

«Это было не очень дипломатично».

Оскар Пиастри об аварии с Ферстаппеном: «Чемпионский маневр»

Макс Ферстаппен: «Не хочу говорить о штрафе. Для меня важнее всего было подойти к Пиастри и извиниться»