Оскар Пиастри об аварии с Ферстаппеном: «Чемпионский маневр»

Пиастри лаконично прокомментировал действия Ферстаппена.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри отреагировал по радио на столкновение с соперником из «Ред Булл » Макс Ферстаппеном на старте Гран-при Абу-Даби.

«Ага, чемпионский маневр», – сказал австралиец.

Четырехкратному обладателю титула выписали десять секунд за инцидент.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

Решающая битва «Макларена» и «Феррари» за чемпионский титул

Ферстаппен врезался в Пиастри на старте Гран-при Абу-Даби и получил 10-секундный штраф