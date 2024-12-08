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Оскар Пиастри об аварии с Ферстаппеном: «Чемпионский маневр»

Пиастри лаконично прокомментировал действия Ферстаппена.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри отреагировал по радио на столкновение с соперником из «Ред Булл» Макс Ферстаппеном на старте Гран-при Абу-Даби.

«Ага, чемпионский маневр», – сказал австралиец.

Четырехкратному обладателю титула выписали десять секунд за инцидент.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

Решающая битва «Макларена» и «Феррари» за чемпионский титул

Ферстаппен врезался в Пиастри на старте Гран-при Абу-Даби и получил 10-секундный штраф

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
logoОскар Пиастри
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГран-при Абу-Даби
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