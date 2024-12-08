Оскар Пиастри об аварии с Ферстаппеном: «Чемпионский маневр»
Пиастри лаконично прокомментировал действия Ферстаппена.
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри отреагировал по радио на столкновение с соперником из «Ред Булл» Макс Ферстаппеном на старте Гран-при Абу-Даби.
«Ага, чемпионский маневр», – сказал австралиец.
Четырехкратному обладателю титула выписали десять секунд за инцидент.
За ходом заезда можно следить на странице онлайна:
Решающая битва «Макларена» и «Феррари» за чемпионский титул
Ферстаппен врезался в Пиастри на старте Гран-при Абу-Даби и получил 10-секундный штраф
Опубликовал: Михаил Ширяев
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости