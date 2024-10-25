Ландо Норрис: «Мне кажется, что в таком инциденте никого из нас с Ферстаппеном не стоило штрафовать»
Норрис призвал к пересмотру правил борьбы на трассе.
Пилот «Макларена» считает, что был несправедливо оштрафован за обгон Макса Ферстаппена на Гран-при США, который произошел за пределами трассы. При этом вне границ трека в тот момент находились обе машины.
«Мы будем задавать вопросы. Мы уже это делаем. При этом данный вопрос совершенно не обязательно выносить на публику, мы все обсудим между собой. И да, нам нужно обсудить эту ситуацию, в которой я получил штраф, который мне кажется несправедливым.
Думаю, большинство людей согласится с тем, что штраф был ошибочным. Но такова жизнь – порой все складывается не в твою пользу. Но я думаю, нам нужно прояснить ситуацию на будущее – что можно делать, а что нет.
Мне кажется неправильными действия, при которых ты отпускаешь педаль тормоза в повороте, только бы оказаться впереди на апексе – и при этом не важно, как широко ты в итоге заедешь. Я считаю, что гонки должны быть не такими.
Но таковы правила прямо сейчас, и я думаю, что нам нужно что-то менять.
При этом Макс всегда борется жестко. И ничего другого я от него не ожидаю. Просто я не считаю, что в последней гонки был неправ. Мы оба действовали на пределе.
И мне не кажется, что в данной ситуации судьям нужно было обязательно возлагать вину на одного из нас. Так что нет, я не говорю о том, что Макс должен был обязательно получить штраф, а я нет. Мне просто кажется, что в таком инциденте никого из нас не стоило штрафовать.
Я попытался атаковать, сделав это не лучшим образом. Но и Макс не защищался – или атаковать, тут как посмотреть, – так, как это предусматривается правилами. Мы оба были неправы в том эпизоде – а значит это стоило просто признать гоночным инцидентом», – рассказал Норрис.
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