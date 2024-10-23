«Ф-1» расколол штраф Норрису за обгон Ферстаппена: гонщики и эксперты не понимают, кто прав!

Последний Гран-при США запомнился не только великолепным дублем «Феррари» и фатальными проблемами Льюиса Хэмилтона , но и серьезной зарубой между пилотом «Макларена» Ландо Норрисом и «Ред Булл» Макса Ферстаппена. На трассе впереди оказался британец, но стюарды выписали ему штраф в 5 секунд за обгон за пределами трека – в финальном протоколе действующий чемпион мира был выше претендента.

Официальный вердикт стюардов однозначный:

«Машина №4 (Норрис) обгоняла машину №1 (Ферстаппен) по внешней, но не поравнялась с машиной №1 на апексе. Поэтому, как гласит руководство по стандартам пилотирования, машина №4 потеряла «право» на поворот.

В соответствии с этим, поскольку машина №4 покинула трассу и вернулась на нее впереди машины №1, это считается покиданием пределов трека с получением длящегося преимущества.

Выписан пятисекундный, а не десятисекундный штраф, рекомендованный стандартами, потому что пилот машины №4, решившись на обгонный маневр, имел мало альтернатив покиданию пределов трека из-за близости машины №1, которая также покинула трассу.

Учитывая вышесказанное, мы определяем, что это не будет учитываться в «страйках» по нарушениям пределов трассы для машины №4», – говорилось в официальном пресс-релизе.

Дело в переусложненных правилах, которыми пытались упростить судейство

В последние годы правила обгонов в поворотах постоянно уточнялись. В ФИА хотели сделать их максимально понятными и последовательными, но добились ровно обратного. Все стало настолько сложно, что нововведения не понимают не только болельщики, но и пилоты «Ф-1» .

«Все уже очень усложнилось за эти годы, – высказывался Ланс Стролл из «Астон Мартин». – Когда я пришел [в 2017 году], все было довольно просто: «Если машина хоть немного поравнялась с тобой на внутренней или внешней траектории, ты должен оставить пространство шириной в болид».

Теперь это как высшая математика, ракетостроение: «Где должно оказаться твое переднее крыло относительно зеркала» и «Если ты на внешней, то можешь претендовать на пространство – но только если твое переднее крыло впереди его переднего крыла».

На мой взгляд правила стали крайней сложными – но у «Формулы-1» получается усложнять вещи, пожалуй. Думаю, если какая-то часть болида находится справа или слева от тебя, ты должен оставить место. Так можно избежать усложнений и обеспечить чистую и честную борьбу – вот моя точка зрения.

Вопрос смещений на торможениях, думаю, раньше тоже был чем-то простым, а потом ситуация изменилась. Сперва упрощали, а теперь поменяли или вообще развернули. Я не слежу за тем, что делает каждый из гонщиков, это просто мой опыт.

В прошлом позволялось один раз сместиться, а потом, когда ты в зоне торможения, то сохраняешь траекторию. Если же ты хочешь вернуться на гоночную траекторию, а на внешней кто-то есть, ты должен оставить пространство шириной в болид».

К примеру, после столкновения все того же Норриса и Ферстаппена в третьем повороте штраф получил именно чемпион мира, хотя трактовать маневры обоих пилотов могли совершенно по-разному.

И вот – новый кейс, причем с теми же пилотами. Он расколол паддок на практические равные (равные ли?) части: одни считают, что Ферстаппен выдавил Норриса за пределы трека и у того не было вариантов, другие стоят на том, что Макс ехал впереди, по правиилам мог выбирать удобную ему траекторию, а остальное – проблемы атакующего.

Об эпизоде высказались как первые лица других команд, так и пилоты, а также, конечно же, журналисты и эксперты. Мнения действительно разделились, но все как будто сходятся в одном – гонять по правилам стало слишком сложно, потому что эти правила очень неточны и размыты.

И сппециально не будет заинтересованных лиц – гонщиков Ландо Норриса и Макса Ферстаппена, руководителей Кристиана Хорнера, Зака Брауна и Андреа Стеллы, а также Гельмута Марко. Конечно, они стоят на своих позициях и защищают свои команды – в этом как минимум заключается их работа.

Мнение вне общего зачета

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри после Гран-при США недоумевал из-за непостоянства решений дирекции – №81 же самого оштрафовали в спринте за действия в том же 12-м повороте: он обогнал Пьера Гасли, нырнув во внутреннюю траекторию, а гонщик «Альпин» из-за этого вынужденно покинул пределы трассы.

«Учитывая то, что эти инциденты были настолько похожи, а результат их [с точки зрения вердикта стюардов] был противоположным – нет, вероятно, ясности все это не прибавило.

Это очень и очень сложно – особенно когда машина находится на внешней траектории и в итоге оба болида выезжают за пределы трека. Принять правильное решение в такой ситуации очень непросто. И разница в 20-30 см относительно того, чья машина оказалась впереди в какой-то момент времени, может очень многое изменить».

Пиастри подтвердил, что команда попросила его чуть сбросить темп и отстать от Норриса, чтобы после применения 5-секундного штрафа австралиец не оказался впереди Ландо в итоговой классификации:

«Да, они сказали мне немного сбавить темп на последнем круге. Как по мне, это было вполне справедливо. Я мельком видел инцидент, и такой штраф – слишком суровое наказание. Особенно учитывая то, что в субботу я сам был участником почти такого же инцидента, находясь на месте Макса, и в тот раз именно я получил штраф. Так что я уверен, что по итогам этого инцидента будет поднято несколько вопросов».

Оскара поддержал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Он также не понял, за что австралиец получил штраф и подтвердил, что некоторые правила выглядят не совсем точными и понятными.

«Думаю, некоторые вещи – да [непонятны]. Другие, скажем так, все еще немного размыты для меня.

Как пример, обгон Оскара [в спринте]. Для меня это было совершенно нормально и очень похоже на то, что мы делали друг с другом в спринте. И мне показалось, что наказание Оскара было очень, очень суровым и не соответствовало некоторым правилам, которые я считал такими, какими они были. Так что да, этот штраф меня удивил. Мне тоже показалось, что он был слишком суровым. Однако, что касается правил, я думаю, они ясны.

Иногда интерпретация может быть немного разной, потому что невозможно иметь свод правил, который учитывал бы все сценарии. Каждый сценарий отличается от другого, имеет свои особенности, и вы должны анализировать его по-разному и интерпретировать правила определенным образом для конкретных сценариев, что ФИА и пытается сделать. Однако иногда мы расходимся, и мы, вероятно, обсудим это на следующем брифинге гонщиков».

Кто поддержал Ландо Норриса?

Первым был руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф. Его с натяжкой можно назвать человеком заинтересованным, но его команда не участвует в борьбе за Кубок конструкторов, а пилоты не в гонке за титул. Австриец реагировал на произошедшее практически в режиме онлайн, причем сперва он высказывался про своего пилота – Джорджа Расселла. Британца наказали за то, что он выдавил за пределы трека Валлтери Боттаса: «Настоящая шутка, Джордж, с этим штрафом. Настоящая шутка».

После окончании гонки Расселл спросил о другом инциденте, который произошел на старте. Тогда Ферстаппен в первом повороте выдавил Норриса с трассы. Тото отреагировал в своем репертуаре: «Нет, он не получил штраф. И в конце Ландо наказали за то, что его выдавили, и он обогнал по внешней. Думаю, это немного предвзятое принятие решений, но, знаешь, я не удивлен».

Спустя час, когда, казалось бы, эмоции должны были улечься, Тото Вольфф выполнял медийные обязательства и его комментарий про отсутствие штрафов у Ферстаппена оказались даже жестче: «[Штрафы] непоследовательные. Что касается Валттери [Боттаса], это даже была не гонка [Расселла]. [В спринте] мы видели инциденты, где происходило в точности то же самое, но без штрафов – в борьбе за позиции, за реальные позиции. Так что это абсолютно странный и чудной штраф. Думаю, мы знаем, почему, но я не могу сказать по ТВ», – заявил Тото в интервью Sky Sports.

Такую же позицию занял экс-пилот «Ф-1» Ральф Шумахер:

«В тот момент Макс не оставил Ландо место, и он сам предпочел бы занять лучшую траекторию, – сказал Шумахер Sky Deutschland. – Я думаю, это неправильно. Как по мне, они просто гонялись. Макс попробовал все, Ландо попробовал все. Штраф был не нужен. Ландо выходит вперёд, Макс тоже не соблюдает границы трассы. Я не думаю, что это справедливо».

Высказался бывший партнер Макса Ферстаппена по «Ред Булл» – гонщик «Уильямса» Алекс Албон: в вспомнил похожий случай с Гран-при Бразилии 2021 года, в котором нидерландец выдавил Льюиса Хэмилтона за пределы трассы и сам покинул трек. Тогда пилота «Ред Булл» не наказали.

«Я считал, что обычно, если оба выезжают за пределы трассы, это несколько переходит в серую зону. Напоминает Бразилию. Думаю, если ты остаешься в границах, все честно. Ты это сделал», – сказал Албон.

Наиболее ярым защитником Ландо Норриса и критиком современных правил оказался экс-пилот «Формулы-1», а теперь эксперт Sky F1 Мартин Брандл. В традиционной послегоночной колонке он выдал целый пассаж о том, что действия стюардов можно считать непоследовательными и удивился, почему не получил штраф Макс Ферстаппен.

«Существуют спортивные правила, касающиеся нарушений пределов трассы, определяющие условия игры, и существует «Руководство по стандартам пилотирования в «Ф-1».

Насколько я знаю, шестистраничное руководство (т.е. не регламент) – учебник, отговаривающий от обгонов, особенно по внешней. Есть ключевые точки, которые тяжело определить обоим пилотам и стюардам – например, где именно находится апекс каждого конкретного поворота по всей ширине трассы, а также положение передней оси и зеркал во время столь динамичного события как обгон.

Не знаю, что случилось с давним подходом «дайте им гоняться», который работал довольно хорошо. Как мне представляется, если обгоняешь соперника по внутренней, сохраняешь контроль над болидом, не блокируешь колеса и остаешься в пределах трассы, то ты выиграл поворот и можешь ехать по обычной траектории на выезде, и дело соперника, которого обогнали, отступить, а не ударить на газ и неизбежно выехать широко.

Джордж Расселл получил необоснованный штраф за это в Остине, потому что применили руководство. Другие тоже.

Если Расселла наказали за выдавливание Валттери Боттаса, не стоило ли оштрафовать Ферстаппена за выдавливание Норриса в том же повороте? И другой вопрос: раз Норрис обогнал Ферстаппена по внешней перед 12-м поворотом, когда Ферстаппен нырнул обратно на внутреннюю – кто на самом деле совершал обгон на апексе, Ферстаппен или Норрис?

Все еще сложнее. Норрис, выехав широко, в четвертый раз нарушил пределы трассы, что означает автоматический пятисекундный штраф. Мне кажется немыслимым, что выезд учитывается при подсчете, если пилота выдавили, но меня заверили, что это так. Но Норрис не получил дополнительный пятисекундный штраф, потому что это стало бы двойным наказанием с его штрафом за обгон за пределами трассы, который он, несомненно, совершил.

И это еще не все. Стюарды находятся под давлением, стремясь принимать решения быстро, чтобы применить штрафы, оперативно вернуть позиции, чтобы команды и гонщики понимали, где находятся, не говоря уж о болельщиках и вещателях, особенно если приближается пит-стоп, на котором нужно отбыть штраф.

Конфигурации трассы и зоны вылета создают проблемы, а максимально сложные правила пилотажа не справляются со всеми неизбежными и разнообразными трудностями. Не надо просто винить судей – это несправедливо и не решит проблему. Инструкции по пилотажу нуждаются в серьезной доработке и значительном упрощении».

На стороне Макса Ферстаппена

Бывший гонщик «Ф-1», а теперь эксперт Джолион Палмер разобрал посекундно борьбу между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом. Он отметил, что пилот «Ред Булл» контролировал ситуацию и очень грамотно защищал позицию.

«Мы приближаемся к 52-му кругу, и теперь Норрис ближе, чем раньше. Ферстаппен борется все больше и больше. До конца гонки остается четыре круга, и появилась отличная возможность. У Норриса есть DRS, Макс борется и снова занимает внутреннюю линию, Ландо подумывает о том, чтобы полностью отправиться вовнутрь, но опасается. Теперь на внешней стороне много места.

Мог ли Ландо пойти внутрь? Возможно, но Макс мог бы просто продолжить захлопывать калитку. Поэтому Ландо делает то, что, вероятно, является единственным выходом против Макса – переходит на внешнюю сторону и немного опережает его, входя в поворот. Но решающее значение имеет то, где они находятся, на апексе поворота. Ферстаппен набирает скорость, и когда мы доходим до апекса, он уже точно впереди.

Но здесь есть осложняющий фактор. Макс также выехал с трассы, и это то, на что «Макларен» ссылается, поскольку, как выяснилось, он действительно выехал с асфальта. Я думаю, что стюарды были правы, наказывая Ландо. Я думаю, что разумной позицией для «Макларена» должно было быть уступить позицию позади на апексе, а затем проскочить за пределы дороги.

Но стоило ли штрафовать и Макса за то, что он фактически вытеснил Ландо с дороги? И это еще один вопрос. Если бы Макс остался на трассе в этот момент – это не вопрос. Это хорошая защита. Он пролетает апекс, и Ландо явно выезжает с трассы. Это вопиющий уход за пределами трассы, но осложняет ситуацию то, что Макс также значительно вылетает с трассы. Он замедляется, отчаянно пытаясь удержаться, но тоже теряет траекторию.

Итак, если вы защищаетесь, теряя апекс, но на самом деле, даже будучи защищающейся машиной, не можете удержать машину на трассе на выходе, то я думаю, что это открывает возможность того, что вы определенно вытеснили другого пилота. И что интересно, мы смотрим на телеметрию для Макса и Ландо. Макс в красном, Ландо в синем. А вот что я хочу вам показать, так это тормозной след. Здесь у вас очень обычный тормозной след от Ландо, который включается, нажимает на педаль тормоза очень сильно. Синяя линия поднимается, а затем постепенно опускается, поскольку прижимная сила ослабевает, и вы уменьшаете замедление. В данном случае Макс нажимает на педаль тормоза, а затем видит, что, вероятно, окажется позади на апексе.

Поэтому он отпускает тормоза, и это означает, что его скорость на мгновение возрастает. Это дает ему преимущество, позволяя пройти апекс впереди, но это также означает, что на самом деле он больше не может удерживать машину на трассе на выходе.

Это нелегко. Это дело для стюардов – мы попали в серые зоны, которые часто использует Макс в гонках. Мы видели это на первом круге, мы видели это снова на 52-м круге. Я думаю, что штраф Норриса был ошибкой со стороны «Макларена», и им пришлось бы вернуть место, а затем надеяться, что стюарды накажут Макса за то, что он вытеснил его с трассы. И у него оставалось еще четыре круга, чтобы попытаться пройти Ферстаппена. Думаю, он был бы очень доволен таким исходом. Без сомнения».

В традиционном разборе спорных моментов эксперт Sky Sports F1 бывший пилот и нынешний симуляторщик «Мерседеса» Энтони Дэвидсон встал на сторону гонщика «Ред Булл» и поддержал решение стюардов.

«Правило гласит, что вам нужно, чтобы значительная часть вашего болида была впереди того, кого вы обгоняете, особенно к тому времени, когда вы доберетесь до апекса, который считается серединой поворота.

Но очевидно, что [Норрис] не опережает Ферстаппена к тому моменту, когда добирается до апекса. Когда он начинает входить в поворот, то сначала он находится в небольшом отрыве от болида, но в ключевой точке поворота его уже нет.

Болид, который находится в оборонительной позиции, теперь фактически впереди, и вы можете диктовать, куда поставить его. Выдавливание с трассы? Вы можете утверждать, что оно было, но ты не был впереди.

На протяжении всего уик-энда [стюарды] были весьма последовательны. Я видел, как болиды обгоняли за пределами трассы в том самом повороте и получали пятисекундный штраф, так что в этом они были последовательны».

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон подчеркнул, что это была хорошая борьба, но по действующим правилам прав был Макс Ферстаппен. Именно он первым входил в апекс, но при этом для британца важны два нюанса: то, как тормозил чемпион мира, а также несовершенство нынешних трактовок.

«Обе машины выехали за пределы трассы, и для нас, зрителей, это разочаровывающая ситуация. Ландо выехал широко, но то же сделал Макс, поэтому важно, кто впереди на апексе.

Макс был впереди, но не потому ли, что отпустил тормоза на апексе и вывез обоих за пределы трека? Похоже, ваш гонщик очень хорош в понимании регламента», – заявил Баттон в беседе с руководителем «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Эксперт добавил, что подобные приемы должны учитываться в правилах:

«Проблема скорее в следующем: нужно лучше регулировать, что разрешено, а что нет. Мы видели столько сражений на трассе в этом повороте, когда ребята обгоняли и выжимали друг друга за пределы. В Монако они бы так не поступали. Нужно правило, что нельзя полностью выдавливать болид с трассы, и борьба станет лучше».

Другой эксперт «Ф-1», Джеймс Хинчклифф, в прямом эфире похвалил Ферстаппена за использование регламента во всех измерениях:

«Макс прекрасно знает правила, а его пространственное восприятие гоночного болида просто выдающееся. Он довел все до абсолютного предела, но он в пределах лимита».

Однако чуть позже, видимо пересмотрев эпизод, Хинчклифф появился в соцсети X, запостил скриншот двух моментов (Рассела и Боттаса, Ферстаппена и Норриса), и поправил себя.

«Возможно, было преждевременным говорить, что в 12-м повороте Макс был в пределах линий трассы. Наоборот, это добавляет путаницы, которую испытывают гонщики по поводу этой проблемы, о которой упомянул Пиастри».

Действия Ландо Норриса в борьбе с Максом Ферстаппеном поддержало четыре человека (Вольфф, Албон, Брандл и Шумахер), а позицию чемпиона мира – тоже четверо (Хинчклифф, Дэвидсон, Палмер и Баттон). При этом последние просто отталкиваются от правил, в которых есть много серых и непонятных трактовок, которые можно повернуть в разные стороны, а первые – от эмоций от чемпионской борьбы, азарта гонки и чувства справедливости.

Но у всех есть понимание, что, похоже, главная причина момента – именно свод правил: раз они допускают такую оборону, в «Ф-1» кто угодно будет так делать. Особенно Ферстаппен, которого из-за очкового преимущества даже устраивает новый крэш с Норрисом – ведь Ландо тогда недоберет еще больше очков и потеряет последний реальный шанс на титул уже в этом сезоне.

А чьей стороне вы?

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Фото: Gettyimages /Bryn Lennon / Staff, Mark Sutton / Staff, Jared C. Tilton / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff; AMG/Keystone Press Agency, Federico Basile/Keystone Press Agency/Global Look Press