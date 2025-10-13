Карун Чандок о регламенте 2026 года: «Мне бы хотелось, чтобы «Формула-1» выглядела иначе»

Чандок предпочел бы переход «Ф-1» на атмосферные двигатели.

Бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок считает, что чемпионату вряд ли пойдет на пользу переход на новый технический регламент 2026 года.

«В следующем сезоне все будет иначе. В «Ф-1» впервые гибридная составляющая двигателя будет обеспечивать 50 процентов мощности.

Это будет уже совершенно другая машина. И сами гонки тоже сильно изменятся. Гонщикам придется думать более стратегически, правильно расходуя заряд батареи.

Лично мне бы хотелось, чтобы «Формула-1» выглядела иначе. Но понятно, что эти правила были утверждены довольно давно, чтобы команды успели подготовиться.

Лично я бы предпочел, чтобы «Формула-1 » пошла по пути перехода на двигатели V8 с экологически чистым топливом, избавившись от гибридов. Чтобы болиды стали меньше, легче и проворнее», – рассказал Чандок.

