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Жак Вильнев о Гран-при США: «Оштрафовать должны были и Норриса, и Ферстаппена»

Вильнев разобрал инцидент с борьбой Норриса и Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что стюарды неправильно оценили ситуацию в инциденте, когда Ландо Норрис обогнал Макса Ферстаппена за пределами трассы, за что получил 5-секундный штраф, который в итоге лишил его места на подиуме.

Вильнев считает, что в данном инциденте правила нарушили оба гонщика и оба должны были получить штраф.

«Стюарды устроили бардак. Заслуживал ли Макс штраф за то, что на старте полностью выдавил Норриса с трассы? Да, заслуживал.

Теперь давайте посмотрим на инцидент, за который наказали Ландо. Совершил ли Норрис обгон, находясь за пределами трассы? Да. Был ли он впереди соперника на апексе? Трудно сказать, но такая возможность существовала. Но почему он оказался за пределами трассы? Потому что его туда выдавили. Да, он получил преимущество [обогнав за пределами трассы], но Макс тоже не попал в поворот, они оба были вне трека.

И правила тут ясны. Если гонщик выдавливает соперника за пределы трассы, он получает за это 5-секундный штраф. Так что оштрафовать должны были и Ландо, и Макса. Один инцидент не оправдывает другого. Так что на финише Норрис должен был бы оказаться третьим, а Макс пятым», – рассказал Вильнев.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Гран-при США
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