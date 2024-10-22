Мартин Брандл: «Не стоило ли оштрафовать Ферстаппена за выдавливание, если наказали Расселла? Правила нуждаются в значительном упрощении»

Брандл призвал серьезно пересмотреть подход к судейству.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл прокомментировал спорный эпизод между гонщиком «Макларена » Ландо Норрисом и лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном на Гран-при США, по итогам которого британец получил штраф за выезд за пределы трека, а его соперник избежал наказания за выдавливание.

«Существуют спортивные правила, касающиеся нарушений пределов трассы, определяющие условия игры, и существует «Руководство по стандартам пилотирования в «Ф-1».

Насколько я знаю, шестистраничное руководство (т.е. не регламент) – учебник, отговаривающий от обгонов, особенно по внешней. Есть ключевые точки, которые тяжело определить обоим пилотам и стюардам – например, где именно находится апекс каждого конкретного поворота по всей ширине трассы, а также положение передней оси и зеркал во время столь динамичного события как обгон.

Не знаю, что случилось с давним подходом «дайте им гоняться», который работал довольно хорошо. Как мне представляется, если обгоняешь соперника по внутренней, сохраняешь контроль над болидом, не блокируешь колеса и остаешься в пределах трассы, то ты выиграл поворот и можешь ехать по обычной траектории на выезде, и дело соперника, которого обогнали, отступить, а не ударить на газ и неизбежно выехать широко.

Джордж Расселл получил необоснованный штраф за это в Остине, потому что применили руководство. Другие тоже.

Если Расселла наказали за выдавливание Валттери Боттаса, не стоило ли оштрафовать Ферстаппена за выдавливание Норриса в том же повороте? И другой вопрос, раз Норрис обогнал Ферстаппена по внешней перед 12-м поворотом, когда Ферстаппен нырнул обратно на внутреннюю – кто на самом деле совершал обгон на апексе, Ферстаппен или Норрис?

Все еще сложнее. Норрис, выехав широко, в четвертый раз нарушил пределы трассы, что означает автоматический пятисекундный штраф. Мне кажется немыслимым, что выезд учитывается при подсчете, если пилота выдавили, но меня заверили, что это так. Но Норрис не получил дополнительный пятисекундный штраф, потому что это стало бы двойным наказанием с его штрафом за обгон за пределами трассы, который он, несомненно, совершил.

И это еще не все. Стюарды находятся под давлением, стремясь принимать решения быстро, чтобы применить штрафы, оперативно вернуть позиции, чтобы команды и гонщики понимали, где находятся, не говоря уж о болельщиках и вещателях, особенно если приближается пит-стоп, на котором нужно отбыть штраф.

Конфигурации трассы и зоны вылета создают проблемы, а максимально сложные правила пилотажа не справляются со всеми неизбежными и разнообразными трудностями. Не надо просто винить судей – это несправедливо и не решит проблему. Инструкции по пилотажу нуждаются в серьезной доработке и значительном упрощении», – написал Брандл.

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